A relação pouco pacífica que Diego Simeone e João Félix têm mantido desde que o avançado português chegou ao Atl. Madrid, no verão de 2019, continua a encher as páginas dos jornais espanhóis. O novo capítulo chegou esta sexta-feira, naquela que parecia apenas mais uma conferência de imprensa de antevisão ao jogo do fim de semana — e onde o treinador voltou a decidir não medir para as palavras.

Ora, tudo começa na entrevista que João Félix deu recentemente ao The Athletic. Aí, para além de recuperar os momentos mais importantes da carreira até agora e confessar que na época passada jogou seis meses com um osso do pé partido, o internacional português comentou rapidamente o momento negativo que o Atl. Madrid atravessa. “Existem muitos motivos. Não posso dar apenas um. Sabemos o que se está a passar mas prefiro não falar sobre isso”, disse Félix, numa frase que se seguiu à goleada sofrida pelos colchoneros em Camp Nou frente ao Barcelona.

Esta quinta-feira, na antecâmara da receção deste sábado ao Getafe, Simeone reagiu às palavras de João Félix. “Se tiverem essa oportunidade, perguntem-lhe a ele. Se ele tem noção de qual é o problema, era bom saber. Mas têm de lhe perguntar a ele. Disse que não queria falar do assunto para não entrar na polémica que o jornalista procurava. É como quando um jogador é substituído, às vezes sai chateado com o treinador e outras vezes sai chateado com ele mesmo”, atirou o treinador argentino, acrescentando ainda que não ficou “desiludido” com a exibição de João Félix frente ao Barcelona.

Na conferência de imprensa, o técnico garantiu ainda que não pediu desculpas a Daniel Wass, o jogador dinamarquês que se lesionou na estreia contra o Barcelona, que vai ficar de fora durante um mês com uma lesão no joelho e que Simeone quase forçou a regressar ao relvado quando este estava em claras dificuldades físicas.

“Não, não pedi desculpas. Quando acontecem estas entradas, muitas vezes são pancadas secundárias que não geram nada de grave para o jogador que sai. E tentamos sempre evitar perder um jogador com cada um que cai depois de uma entrada. Desta vez, apareceu mesmo uma lesão e vai ficar de fora. Mas sempre fiz isto”, terminou.