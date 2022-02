Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O site do jornal desportivo A Bola e o canal de televisão A Bola TV estão, neste momento, indisponíveis. De acordo com o diretor do jornal, Vítor Serpa, há uma falha no sistema. Está descartado um cenário de ataque informático, tendo-se tratado apenas de uma falha elétrica, que se prevê que esteja resolvida daqui a umas horas.

No Twitter, o jornal informou que, por volta das 21h, “existiu um colapso no sistema”, que impediu de “continuar a nossa missão de informar, tanto através do site e em A Bola TV”.

“Continuamos a tentar resolver o problema”, lê-se ainda no tweet, e o jornal pediu “desculpa” e também “compreensão”.

Informa se os leitores que por volta das 21H desta sexta-feira, existiu um colapso no sistema que nos impede de continuar a nossa missão de informar, tanto através do site e em A BOLA TV.

Continuamos a tentar resolver o problema. Agradecemos a compreensão e pedimos desculpa. — A BOLA (@abolapt) February 11, 2022

O edifício do jornal, histórico no Bairro Alto em Lisboa, era o único sem energia, numa altura em que o canal e o site acompanhavam o clássico FC Porto-Sporting e a redação se preparava para fechar a edição em papel deste sábado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os responsáveis da empresa esperavam resposta da EDP para confirmar se se tratava de uma questão de energia ou algo mais para além disso. A resposta já chegou e descarta-se, assim, por completo, o cenário de um ataque informático.