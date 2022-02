Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chegou o dia. Esta sexta-feira FC Porto e Sporting jogam no Dragão e o campeonato pode ficar — quase — decidido, relançado ou igual. Um autêntico jogo de tripla, um verdadeiro clássico. São seis os pontos que separam dragões e leões e o Sporting tentam encurtar a distância para as últimas 12 jornadas. Já os dragões querem cavar mais o fosso que os separa dos verde e brancos rumo à conquista do campeonato. Tudo em aberto e, como sempre, com a Rádio Observador a trazer-lhe todas as emoções em direto, com relato que pode ouvir aqui.

Os leões não vão poder contar com Pedro Gonçalves, o melhor marcador do campeonato passado fica de fora por lesão. Uma ausência de última hora a juntar à já anunciada de Pedro Porro, que cumpre castigo. Duas peças fora do xadrez de Rúben Amorim que pensa no clássico como uma autêntica “final“. Já Sérgio Conceição considera que o jogo desta sexta-feira “importante, mas não decisivo“. O treinador do FC Porto está confiante na recuperação de Diogo Costa e revela que João Mário pode voltar a ser opção para a direita.

Os microfones da sua Rádio viram-se para o Estádio do Dragão depois das 20h e terá a ajuda preciosa da análise de Gabriel Alves, autor do podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força. A olhar para o trabalho da equipa de arbitragem está o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta. Já na bancada virtual da Rádio Observador, contamos com os dois lados do clássico: Júlio Magalhães, membro das Manhãs da Rádio Observador, veste a camisola azul e branca, já João Castro, autor do podcast Sporting160, já terá o cachecol verde e branco atado ao pulso.

A Emissão Especial é conduzida por Vicente Figueira, com relato assegurado por Ricardo Loureiro, no Estádio do Dragão.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.