Um golo do sérvio Dusan Vlahovic permitiu esta quinta-feira à Juventus, detentora do troféu, apurar-se para as meias-finais da Taça de Itália em futebol, ao vencer na receção ao Sassuolo por 2-1.

A “Juve” adiantou-se no marcador logo aos três minutos, através do argentino Paulo Dybala, mas o Sassuolo reagiu a igualou aos 24 minutos, por intermédio do costa-marfinense Hamed Junior Traore.

O golo da vitória surgiu apenas aos 88 minutos, num lance “fabricado” por Vlahovic, que, completamente só no flanco esquerdo, “rompeu” pelos defesas contrários e, já na área, atirou com força, tendo o seu remate beneficiado de um desvio num sentido contrário para entrar na baliza.

Em Bergamo, um golo do sérvio Nikola Milenkovic, entrado aos 81 minutos, já no terceiro minuto de descontos (90+3), permitiu à Fiorentina afastar a Atalanta por 3-2, num jogo com várias alternâncias no marcador.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Começou melhor a Fiorentina, que se adiantou logo aos nove minutos, por intermédio do polaco Krzysztof Piatek, na conversão de uma grande penalidade, mas os anfitriões deram a volta ao marcador, com tentos de Davide Zappacosta, aos 30 minutos, e do costa-marfinense Jeremie Boga, aos 56.

A Fiorentina restabeleceu a igualdade aos 71, novamente por Piatek, na recarga a uma grande penalidade falhada por si, tendo chegado à vitória aos 90+3, com um golo de Milenkovic, numa altura em que atuava com menos uma unidade, depois da expulsão, por segundo cartão amarelo, do argentino Lucas Martinez Quarta, aos 79.

Nas meias-finais, disputadas as duas mãos, a equipa de Florença vai defrontar a Juventus, enquanto a outra meia-final vai opor o AC Milan, de Rafael Leão, ao rival citadino Inter de Milão.