Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“É por causa de atitudes destas que a Liga portuguesa tem tão pouco tempo útil de jogo. O Sporting de Lisboa não queria que houvesse jogo”. Ainda antes do comunicado emitido pelos leões a meio da tarde, a conta do Twitter (oficial) FC Porto Media continuava a dissecar o clássico, desta feita com um vídeo onde Feddal ia receber assistência fora das quatro linhas mas movimentou-se para dentro de campo para que o encontro não fosse reatado. Mais tarde, e olhando já para possíveis castigos, prosseguiu as “farpas”.

“Não há uma imagem de um jogador do FC Porto a agredir um jogador do Sporting de Lisboa, mas há imagens de jogadores do Sporting de Lisboa a agredirem elementos do FC Porto, mas parece que a comunicação social de Lisboa ainda não reparou nisso. Fica a dica. Famalicão, Braga, final da Taça da Liga, com Benfica, ontem no Dragão, o denominador comum é o Sporting de Lisboa mas a culpa é sempre dos outros. Se tivessem um presidente talvez não se portassem tão mal”, atirou, recordando outros casos de ânimos mais exaltados nas últimas semanas durante e depois de partidas com o conjunto verde e branco.

Do futebol para o hóquei em patins, as “provocações”, ou então uma nova forma de catalogar tudo o que tenha a ver com o Sporting, continuam na crónica da goleada dos azuis e brancos no Pavilhão João Rocha que reforçou a liderança na fase regular do Campeonato. “Esta tarde, na pista do Sporting de Lisboa, os Campeões do Mundo golearam a formação local por 7-3 e dilataram para cinco pontos a vantagem sobre o conjunto segundo classificado. Numa partida relativa à 18.ª jornada do nacional, os comandantes da prova tiveram em Carlo Di Benedetto e Telmo Pinto – autores de um bis cada – as principais figuras e regressaram do Lumiar com uma vitória gorda que só pecou por escassa”, escrevia o site do clube, numa nova forma de se referir ao reduto dos verde e brancos que se soma à alusão ao “Sporting de Lisboa”.

Mais tarde, e desta vez num comunicado oficial, os portistas responderam de forma mais direta ao que tinha sido dito pelo conjunto leonino, tendo como principal alvo o presidente do conjunto de Alvalade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A FC Porto SAD repudia a patética vitimização do Sr. Frederico Varandas relativamente ao jogo de ontem [sexta-feira]. A feia imagem do futebol português transmitida para o mundo – que lamentamos e da qual partilhamos responsabilidades enquanto clubes dentro de campo – resulta essencialmente da atitude provocatória e insultuosa do Sr. Frederico Varandas desde o primeiro ao último minuto da sua visita ao Estádio do Dragão”, começa por destacar o texto publicado no site dos azuis e brancos.

“Em relação ao que nos parece ser, mais do que uma postura ou estratégia competitiva, uma estratégia de candidatura motivada por questões internas, não pode a FC Porto SAD deixar de referir o seguinte: todos os eventuais incidentes que possam ter o envolvimento de pessoas externas ao jogo serão alvo de inquérito interno e de clarificação, retirando-se devidas consequências; a FC Porto SAD não aceita as acusações que são feitas pelo Sr. Frederico Varandas e desmente quaisquer agressões, assumindo como natural qualquer reação humana ao triste espetáculo de propaganda eleitoral do Sr. Frederico Varandas e ao seu cínico cultivar de tensões, que possam ter merecido justa indignação de elementos da FC Porto SAD; é prática da FC Porto SAD impedir o acesso ao recinto a adeptos do clube visitante quando os ingressos obtidos o tenham sido por vias não oficiais e para zonas destinadas única e exclusivamente a adeptos do FC Porto”, prosseguiu, antes de abordar também o timing das declarações do presidente leonino.

“Lamenta-se que Sr. Frederico Varandas se tenha prestado a fazer as declarações que fez na conferência de imprensa num momento em que os adeptos do clube visitante ainda se encontravam no recinto desportivo, servindo tais declarações tanto para apaziguar o ambiente do jogo como a gasolina serve para apagar incêndios”, salientou, prometendo ir até às últimas consequências perante tudo o sucedido.

“Garante-se que a FC Porto SAD não deixará de usar de todos os meios ao seu alcance para não só garantir que tudo o que se passou dentro de campo terá o devido tratamento disciplinar desportivo, bem como que tudo o que se passou fora de campo – e que mais uma vez se lamenta – não belisque o bom nome e o respeito que é merecido à FC Porto SAD e ao seu presidente”, concluiu o comunicado.