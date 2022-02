O tenista português João Sousa revelou-se este sábado muito contente “por continuar a senda vitoriosa” na fase de qualificação do torneio de Doha, depois de há uma semana ter conquistado o quarto título ATP da carreira na Índia.

“Muito contente por mais uma vitória, por continuar nesta fase vitoriosa, no entanto não estou muito satisfeito com a minha forma física. Cheguei aqui em condições que não eram as ideais, não sabia se ia disputar o torneio, acabei por fazê-lo e, uma vez entrado em campo, queria dar o meu melhor e foi o que aconteceu”, afirmou o vimaranense, de regresso à competição após o triunfo no ATP 250 de Pune.

Sousa, número 86 no ‘ranking’ mundial, bateu este sábado o russo Evgeny Karlovsky, que figura no 278.º lugar na hierarquia ATP, por 6-3, 1-6 e 7-6(7-5), depois de anular dois ‘match points’ para garantir a manutenção no torneio ao fim de duas horas e 14 minutos.

“Hoje, dei o meu melhor. A nível mental, acho que estive muito bem, sempre a lutar e a querer vencer. Em termos de jogo, as condições aqui não favorecem o meu estilo de jogo. Ele, se calhar, esteve um bocadinho por cima em alguns momentos e fez mais por merecer vencer, mas a vitória acabou por cair para o meu lado”, reconheceu o minhoto, de 32 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além de confessar estar “muito contente pela forma como conseguiu dar a volta a um encontro difícil”, João Sousa diz que vai “tentar recuperar da melhor maneira para tentar perceber se vai a jogo ou não” no quadro principal do torneio de Doha.

“No caso de ir a jogo, vou com tudo e, como sempre, vou dar 100% para tentar vencer”, frisou o número um nacional, que tem encontro marcado domingo com o italiano Thomas Fabbiano (182.º ATP) para decidir a qualificação para a principal grelha no Qatar.