Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Pinheiro apitou há muito para o final do FC Porto-Sporting mas o clássico está longe de acabar, um clássico que, naquela que foi a transmissão em Inglaterra, acabou com os comentadores a falar num cenário “ridículo”. “Ninguém quer ver isto. E pode continuar no túnel”, referiam. E continua também com trocas de palavras nas redes sociais (em alguns casos, em grupos fechados), tendo assistentes de recinto desportivo e elementos ligados à “publicidade”, como eram descritas nos coletes as figuras que participaram na parte final da confusão, como principais intervenientes. No entanto, há mais reações oficiais ao sucedido.

“Aparentemente inebriado de euforia pelo ponto conquistado, o presidente do Sporting de Lisboa não se lembrou do resultado habitual de quando exibe em público os problemas de expressão, organização do discurso e desenvoltura de raciocínio de que notavelmente padece e deslocou-se à sala de imprensa para tentar disparar contra o dirigente desportivo mais titulado da história”, começou por referir a newsletter oficial do FC Porto, Dragões Diário, a propósito da conferência de Frederico Varandas no final.

É por causa de atitudes destas que a liga portuguesa tem tão pouco tempo útil de jogo. O Sporting de Lisboa não queria que houvesse jogo pic.twitter.com/wzsjbdrM7h — FC Porto Media (@MediaPorto) February 12, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Como comentou Sérgio Conceição, tratou-se de uma cena ‘lamentável’, de alguém incapaz de respeitar o ‘melhor dirigente do mundo’, a quem internacionalmente é atribuído ‘o valor merecido’. Caindo no ridículo de procurar beliscar um currículo colossal, o médico que em plena pandemia gosta de surgir entre as multidões sem máscara tentou associar quatro décadas de Pinto da Costa como presidente a um tempo negro. Tendo em conta que durante esse período o FC Porto venceu sete troféus internacionais e 22 Campeonatos – enquanto o Sporting de Lisboa ficou com quatro Ligas –, o tiro saiu manifestamente ao lado. O habitual, de resto, quando quem dispara é este político que andou anos a beneficiar do estatuto de autarca – sem qualquer trabalho conhecido ao serviço das populações – para não ter de regressar ao ativo enquanto militar”, apontou ainda o texto entre duras críticas ao presidente do clube verde e branco.

“Justificam-se duas notas finais sobre a arbitragem e as cenas tristes a que se assistiu no fim do encontro: de acordo com os especialistas na matéria, na primeira parte ficou por assinalar um penálti sobre Evanilson; além de gestos infelizes com os dedos, ontem os jogadores do Sporting de Lisboa foram protagonistas de socos, cuspidelas e outros tipos de agressões – tudo é fácil de comprovar, nada pode passar impune”, frisou sobre a arbitragem do clássico, recordando um lance de Gonçalo Inácio logo aos 10′ e uma imagem que surgiu também de Matheus Reis a levantar o dedo do meio a Francisco Conceição com o jogo a decorrer.

Da parte do Sporting, e depois da conferência de imprensa de Frederico Varandas, não houve mais qualquer comentário oficial sobre tudo o que se passou no Estádio do Dragão e a única entidade ligada ao clube que falou no sucedido foi mesmo a claque Juventude Leonina, com críticas em vários sentidos.

“Já sabíamos que seria um jogo difícil e de extrema importância para a nossa equipa. Os nossos leões fizeram tudo o que os deixaram fazer mas parece que voltaram ao Dragão as velhas maneiras. Com uma arbitragem completamente vergonhosa a que todos pudemos assistir, era impossível vencer este jogo. Fala-se que as claques são o principal problema do futebol português, inventam-se cartões de adeptos e zonas no estádio para discriminar estes adeptos, mas perante o que assistimos dentro de campo no final, continuam a ser as claques o problema? Não deviam ser os protagonistas a dar o exemplo? Ao invés disso assistimos a uma autêntica batalha campal, entre jogadores, técnicos, seguranças, apanha bolas, autoridades e sabe-se lá mais quem, com a total complacência das autoridades. Mas naquele estádio parece que tudo é permitido e tudo passa impune”, apontou a Juve Leo num comunicado colocado nas redes sociais.

“De referir ainda, que mais de 150 adeptos do Sporting Clube de Portugal, foram impedidos de entrar por atrasos nos bilhetes, onde não houve qualquer apoio da Direção do Sporting Clube de Portugal, sendo que o que acontece em Alvalade quando os tripeiros lá vão, que até para a central se arranjam bilhetes”, quis ainda rematar a Juventude Leonina, sobre as dificuldades logísticas no acesso ao jogo.