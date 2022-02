Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro foram os Estados Unidos, mas a lista de países que recomenda aos seus cidadãos que vivem na Ucrânia que regressem ao país de origem não para de crescer. Reino Unido, Países Baixos, Noruega, Letónia, Estónia, Israel, Japão e Coreia do Sul já fizeram o mesmo aviso. A Comissão Europeia não vai retirar o seu staff, mas mandou os trabalhadores não essenciais saírem da Ucrânia. De Portugal, até à data, não há nenhuma indicação. A importância de sair agora é que no momento atual ainda há ligações comerciais que permitem sair do país de Leste com alguma tranquilidade, e isso pode mudar a qualquer momento se, como se teme, os militares russos estacionados junto à fronteira com a Ucrânia invadirem o país.

Comissão Europeia

A Comissão Europeia não vai retirar o seu staff da Ucrânia, avançou o porta-voz comunitário dos Negócios Estrangeiros, Peter Stano. No entanto, acrescentou, todo o pessoal não essencial está a abandonar o país.

“Continuamos a avaliar a situação à medida que se desenvolve, de acordo com o dever que temos para com o nosso pessoal e em estreita consulta e coordenação com os estados-membros da UE. Não estamos a retirar. Por enquanto, os trabalhadores não essenciais têm a oportunidade de ficar em teletrabalho fora do país”, frisou Stano.

Estados Unidos

Foi na quinta-feira que Joe Biden fez o aviso. “As coisas podem ficar descontroladas muito rapidamente”, disse o presidente dos EUA, e instou os cidadãos norte-americanos a saírem da Ucrânia o quanto antes. Esta sexta-feira foi Jake Sullivan, conselheiro para a Segurança Nacional, a reforçar o aviso. O risco “é alto o suficiente” para os americanos saírem do país imediatamente.

“O risco é agora alto o suficiente, a ameaça é imediata o suficiente, para que a prudência exija sair agora”, disse Sullivan, lembrando que existem formas de abandonar o país e enquanto as estradas estiverem abertas, “o Presidente não colocará em risco a vida” dos militares, enviando-os para uma zona de guerra “para resgatar pessoas que poderiam ter saído agora, mas optaram por não fazê-lo”. Façam a escolha responsável, pediu. “Temos um nível suficiente de preocupação com base no que estamos a ver no terreno”, reforçou Sullivan.

Reino Unido

Sair agora é também a palavra de ordem no Reino Unido e o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu novas orientações: cidadãos britânicos na Ucrânia devem sair enquanto os meios comerciais ainda estão disponíveis. Os que optarem por ficar no país devem manter os seus planos de partida sob revisão constante, garantindo que têm os documentos necessários para viajar atualizados. “Os cidadãos britânicos não devem esperar apoio consular ou ajuda na retirada no caso de uma incursão militar russa”, avisa o ministério em comunicado.

“A segurança dos cidadãos britânicos é a nossa principal prioridade, e é por isso que atualizamos os nossos conselhos de viagem. Instamos os cidadãos britânicos na Ucrânia a sair agora por meios comerciais enquanto estiverem disponíveis.”

O Reino Unido já tinha reduzido o número de funcionários da sua embaixada e, segundo a imprensa britânica, deve voltar a reduzir a equipa em breve.

Países Baixos

Sair o mais rápido possível. Nos Países Baixos é esta a indicação dada esta sexta-feira pelo governo aos seus cidadãos que se encontrem na Ucrânia, de acordo com a emissora de rádio BNR, que citava o seu embaixador no país de Leste. O posto diplomático será transferido de Kiev para Lviv, no oeste da Ucrânia.

Noruega

“Devido à situação de segurança grave e imprevisível na Ucrânia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros desaconselha todas as viagens à Ucrânia e incentiva os cidadãos noruegueses a deixar o país.” O comunicado foi divulgado esta sexta-feira e o Governo da Noruega também desaconselha viagens para regiões próximas da Rússia e da Bielorrússia.

Estónia

Na Estónia, face ao “aumento de risco de uma ação militar da Rússia”, o Ministério dos Negócios Estrangeiros aconselhou todos os seus cidadãos a abandonar a Ucrânia e a evitar todas as viagens não essenciais para aquele país.

Letónia

Devido “à séria ameaça que a Rússia representa para a segurança”, a Letónia pediu esta sexta-feira aos seus cidadãos que não viajem para a Ucrânia. Se o fizerem, devem registar-se no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Também avisou que o Governo tem planos para retirar os funcionários da embaixada, caso venha a ser necessário.

A quem estiver em território ucraniano, pede que abandone o país no curto prazo, já que “há uma ameaça credível de escalada da situação”.

Israel

Parte dos funcionários da embaixada de Israel, assim como as suas famílias, já estão a ser retiradas da Ucrânia, anunciou, esta sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Para além disso, Israel instou os seus cidadãos a deixarem o território. Caso decidam permanecer no país, o conselho é de que evitem a aproximação dos centros de tensão.

Outro pedido do Governo foi para que todos os israelitas se registassem online no site do ministério. Até sexta-feira, havia cerca de 4 mil registos. Apesar destas medidas, a embaixada vai-se manter em funcionamento, mas com menos de 10 funcionários

Japão

O pedido feito pelo Japão, na sexta-feira, é de que os seus cidadãos abandonem “imediatamente” a Ucrânia. Quem deu voz ao pedido foi o ministro dos Negócios Estrangeiros, que calcula que serão cerca de 150 os japoneses atualmente na Ucrânia.

Coreia do Sul

A Coreia do Sul subiu para o nível máximo de perigo as viagens à Ucrânia, ou seja, ficam proibidas. “Devido à situação recente na Ucrânia, o governo decidiu declarar urgentemente um aviso de viagem de Nível 4 (a viagem é proibida) para todo o território da Ucrânia a partir de 13 de fevereiro às 00h00, horário coreano (a partir das 17h00 de 12 de fevereiro, hora de Kiev)”, diz o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros..

Àqueles que estão na Ucrânia, é pedido que se mudem urgentemente para um país seguro ou que regressem à Coreia do Sul. Existem 341 sul-coreanos a viver na Ucrânia, incluindo funcionários públicos.