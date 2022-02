Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Todos os veículos que se desloquem recorrendo apenas a motores eléctricos, que não emitem ruído, são obrigados por lei a possuir um emissor de ruído artificial destinado a informar peões e ciclistas da sua aproximação, medida que é imposta na Europa, mas também nos EUA. A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a autoridade que regula os transportes rodoviários do outro lado do Atlântico, exigiu que a Tesla alterasse o seu Boombox numa série de veículos, por acreditar que este dispositivo interfere com o avisador obrigatório para peões, que funciona sempre que o automóvel circula até 30 km/h.

O avisador de peões, conhecido como AVAS (de Acoustic Vehicle Alerting System) obriga os construtores a instalarem um altifalante exterior, sendo que a Tesla aproveita esse mesmo sistema para fazer funcionar o seu Boombox. Segundo o manual do proprietário, o Boombox permite ao condutor dos modelos da marca emitir sons que imitam o balir de cabras, aplausos, flatulência ou a tradicional música dos carros de gelados.

Apesar da NHTSA reconhecer que, mesmo quando imita cabras ou carros de gelados, o Boombox produz um ruído superior ao AVAS, o legislador prefere o ruído original, menos dado a confusões. Daí que tenha exigido à Tesla que corrigisse a situação em 578.607 unidades, com o construtor a limitar o funcionamento do Boombox apenas quando os veículos estão parados e em “Parque”.

O Boombox foi introduzido em Dezembro de 2020 nos EUA, como uma das brincadeiras de Natal, através de uma actualização de software realizada over-the-air (OTA). O dispositivo chegou aos Tesla europeus em Maio do ano seguinte. As 578.607 unidades norte-americanas vão receber uma actualização de software OTA, não se sabendo ainda se a alteração do sistema de funcionamento do Boombox dos Tesla europeus vai ocorrer em simultâneo.