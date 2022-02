O Ajax, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, cimentou a liderança da Liga holandesa de futebol, ao golear por 5-0 na receção ao Twente, em jogo da 22.ª jornada da prova.

O avançado costa-marfinense Sebastien Haller, uma das maiores ameaças para a defesa benfiquista no duplo confronto da ‘Champions’, marcou três dos cinco golos da equipa de Amesterdão, aos 53, 85 e 88 minutos, isolando-se no topo da lista dos melhores marcadores do campeonato, com 16 remates certeiros.

O médio Davy Klaassen inaugurou o marcador aos 31 minutos, após assistência de Haller, mas foi apenas durante a segunda parte que o Ajax construiu a goleada, para a qual beneficiou também de um autogolo de Robin Propper, aos 77, apesar de ter desperdiçado uma grande penalidade, por Dusan Tadic, aos 62.

O campeão neerlandês, que defronta o Benfica em 23 de fevereiro, em Lisboa, e em 15 de março, em Amesterdão, manteve cinco pontos de vantagem sobre o PSV Eindhoven, segundo classificado, que no sábado se tinha imposto pela mesma margem (5-0), no estádio do Vitesse.