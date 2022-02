Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O partido comunista chinês abriu a economia do país que dirige com mão de ferro ao ocidente e, no caso da indústria automóvel, acolheu todos os investimentos que conseguiu angariar. Mas, para que os fabricantes ocidentais pudessem disputar o mercado, os chineses exigiam que as marcas estrangeiras fabricassem no país e aceitassem como sócios construtores locais, que assim passavam a deter a 50% as joint ventures formadas com tecnologia ocidental. A BMW anuncia agora que já tem autorização do Governo chinês para passar dos 50% para 75% na sua joint venture, ainda que para tal tenha de pagar à Brilliance 3,7 mil milhões de euros.

A primeira empresa a quem os chineses permitiram “desrespeitar” a regra das joint ventures a 50% foi a Tesla, que é proprietária a 100% da Gigafactory Xangai, que arrancou em final de 2019. É mesmo o único construtor que detém total controlo sobre as suas instalações.

Em 2020, a Volkswagen começou a negociar o incremento da sua quota nas três associações que possui na China, com a JAC (onde já possui 75%, desde final de 2021), mas igualmente com a FAW e a SAIC. Estes dois construtores que, ao contrário da JAC, são controlados pelo Estado, continuam pouco entusiasmados com a ideia de abrir mão dos 50% nas sociedades com o fabricante alemão, a fazer fé na imprensa local, sobretudo devido ao peso que a joint venture com a VW representa na sua contabilidade.

A BMW perseguia desde 2018 a possibilidade de aumentar a sua percentagem na BMW Brilliance Automotive, mas só agora as negociações chegaram a bom porto. O facto de a Brilliance ser estatal não deve ter contribuído para uma maior celeridade, mas os 75% vão assegurar um maior encaixe de capital com a venda de veículos eléctricos, muito procurados pelo mercado chinês. Isto é ainda mais importante numa fase em que tanto a BMW como a Mini – e em breve a Rolls-Royce – começam a investir de forma mais decidida em veículos alimentados por bateria.