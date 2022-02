Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O boletim da DGS deste domingo, 13 de fevereiro, dá conta de mais 16.132 casos de Covid-19 e 38 mortes (no dia anterior foram registados 19.436 novos casos e 50 óbitos), registados em Portugal, nas últimas 24 horas.

Em termos de novos casos, trata-se de uma redução significativa em relação ao domingo anterior (6 de fevereiro), dia em que foram registados 31.431 novos casos e 51 mortes. Há um ano, a 13 de fevereiro de 2021, por exemplo, foram registados 2856 novos de Covid-19 e 149 mortes.

Sobem os internamentos (mais 66), mas descem os doentes em UCI (menos 5)

O boletim da DGS deste domingo mostra ainda que há mais 66 doentes internados em relação ao dia anterior, num total de 2.298. Já em unidades de cuidados intensivos havia, à meia noite deste domingo, 155 pessoas internadas, o que significa menos 5 em relação ao dia anterior.

No domingo passado estavam internadas um total de 2511 pessoas, 180 em UCI.

Há um ano, a 13 de fevereiro de 2021, havia em Portugal um total de 4850 doentes internados, 803 dos quais, em unidades de cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas há menos 15.484 casos ativos de Covid-19 registados em Portugal, uma vez que o número de recuperados (31.579) ultrapassa o número de novas infeções (16.132).

Maioria dos novos casos e dos óbitos distribuem-se nas regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo

Em relação a novos casos de Covid-19, Lisboa e Vale do Tejo registou 5.283, enquanto a região Norte do país registou 5.113. Nas restantes zonas do país, a distribuição de novos casos foi: 3.042 no Centro, 870 no Algarve, 761 no Alentejo, 647 nos Açores e 406 na Madeira.

Pelo segundo dia consecutivo, a região Norte voltou a ser zona do país com maior número de mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, registando 15 óbitos, de um total de 38.

Seguiu-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 10 óbitos. Houve ainda oito mortes na região Centro, três no Alentejo, um no Algarve e um nos Açores. A Madeira não registou qualquer morte nesse período.

Morreu uma mulher entre os 40 e 49 anos. Maioria dos óbitos registam-se acima dos 80 anos

Do total de 38 mortes deste domingo, é registado o caso de uma mulher na faixa etária dos 40 aos 49 anos.

Morreram ainda dois homens e duas mulheres entre os 60 e 69. E outros dois homens e cinco mulheres que tinham entre 70 e 79 anos.

Na faixa etária das pessoas com mais de 80 anos registaram-se 24 dos 38 óbitos — com 11 homens e 15 mulheres.

Nota editorial — Os números do boletim diário da DGS devem ser lidos tendo em conta duas limitações, que o Observador explica aqui: os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças; e há hospitais a seguirem critérios diferentes de contabilização de mortos Covid.