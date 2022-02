Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A imprensa já teve oportunidade de conduzir o ID.Buzz, ainda como protótipo de desenvolvimento camuflado. Ao ritmo a que as unidades disfarçadas têm vindo a ser flagradas, a derradeira fase de desenvolvimento do Pão de Forma moderno, exclusivamente a bateria, estará a intensificar-se, preparando a revelação do aguardado modelo. De acordo com a Automobilwoche, as vendas na Alemanha devem arrancar em Setembro, por um preço base abaixo de 60.000€, indicação que vai ao encontro daquilo que já aqui tínhamos avançado.

Com a apresentação mundial agendada para o próximo dia 9 de Março – ou seja, cinco anos depois de o ID.Buzz ter surgido pela primeira vez aos olhos do público, o que aconteceu no Salão de Detroit de 2017, logo no início de Janeiro –, a versão de produção do ID.Buzz tem alimentado alguma curiosidade no que toca à estética. Isto porque, ao contrário do concept, as mais recentes imagens do Pão de Forma eléctrico, ainda camuflado, parecem pouco rétro, o que levanta dúvidas quanto à capacidade deste novo furgão evocar de imediato o popular Type 2 da década de 50 e, com isso, cativar os saudosistas. Por enquanto, pelo que nos é dado a ver no meio de muitas listras, o ID.Buzz que vai entrar na linha de produção não deixa de lembrar também o novo Volkswagen Multivan, construído sobre a plataforma MQB.

O novo Multivan que vai chegar em breve a Portugal, com um híbrido plug-in (218 cv) e dois motores a gasolina (136 cv e 204 cv) na fase de lançamento. O diesel será introduzido mais tarde 4 fotos

Desconhece-se qual será a versão de entrada a que os alemães aludem como arrancando abaixo dos 60.000€, valor que poderá aproximar-se da fasquia de 50.000€ com as ajudas locais. Contudo, tratam-se de preços indicativos para a realidade germânica, que nem sempre são reflectidos na comercialização nos restantes países europeus. Por outro lado, há ainda que considerar que as ajudas governamentais concedidas pelo Governo português distam em alguns milhares de euros dos apoios concedidos pelos alemães que, dependendo do preço de aquisição ficar acima ou abaixo de 40.000€, subsidiam a compra em 7500 ou 9000€, respectivamente.

A materializarem-se os planos da marca revelados no passado pelo responsável pela divisão de comerciais da VW, Carsten Intra, em declarações à Car and Driver, a versão mais acessível do ID.Buzz montará apenas um motor no eixo traseiro, com cerca de 200 cv, alimentado pela bateria mais pequena ao serviço da plataforma MEB. Com este acumulador de 60 kWh, o Pão de Forma moderno poderá anunciar uma autonomia de 300 km entre recargas. A versão mais possante, eventualmente com um motor por eixo e a bateria de maior capacidade (100 kWh), deverá prometer 500 km de alcance entre visitas a um ponto de carga.

De recordar que, além de se desdobrar em versões de passageiros e de mercadorias, o ID.Buzz foi apontado como um veículo-chave para integrar a frota da Moia, a marca criada pelo conglomerado germânico para fazer frente à Uber. Pelo que, à partida, a autonomia e a velocidade de carga figurarão entre os seus principais argumentos, a par da capacidade de transportar oito passageiros. Resta saber se e como tudo isto se conjugará com o apelo ao passado que se espera deste “renascimento” do mítico Pão de Forma virado para o futuro.