Nunca uma empresa teve de pagar tanto para aparecer no intervalo do maior evento desportivo dos Estados Unidos: um anúncio de apenas 30 segundos na NBC custou 6,5 milhões de dólares — o equivalente a 5,7 milhões de euros. É mais um milhão de dólares do que tinha sido exigido em 2021 e quase 153 vezes mais do que o pagamento estabelecido pela NBC no primeiro Super Bowl, em 1967.

O motivo por detrás de todos estes cifrões está na multidão de telespectadores que assistem ao Super Bowl: foram 91,63 milhões de pessoas no ano passado, mas o recorde foi batido em 2015 quando 114,44 milhões de pessoas assistiram à final do futebol americano. E como se tornaram em verdadeiros ícones do entretenimento, os anúncios continuam a circular por meses após o dia do jogo.

Quem então pagou o equivalente a mais de 9.200 ordenados mínimos portugueses? O Observador encontrou 38 marcas que já publicaram no YouTube os anúncios que vão transmitir no intervalo do Super Bowl este domingo, no confronto entre o Los Angeles Rams e o Cincinnati Bengals: da Google à Meta, da Amazon ao Taco Bell, este são 38 dos anúncios que marcarão a edição número 56 do Super Bowl.

