A Inglaterra venceu este domingo a Itália, em Roma, por 33-0, e assegurou um ponto de bónus ofensivo que a mantém na luta pelo torneio das Seis Nações de râguebi, apesar da derrota, há uma semana, na Escócia.

Dois ensaios do talonador Jamie George (19 e 39 minutos), após o toque de meta inicial de Marcus Smith (nove), deixaram a seleção da rosa, ainda antes do intervalo, à beira da bonificação ofensiva, uma ‘formalidade’ que Elliot Dali (44) acabaria por confirmar no início do segundo tempo.

Kyle Sinckler (72) assinou o quinto e último ensaio da tarde, que seria o quarto transformado por Marcus Smith, garantindo à equipa orientada por Eddie Jones um saldo positivo de 30 pontos nas duas primeiras jornadas, que a deixa em segundo lugar, com os mesmos seis pontos de classificação que a Irlanda (diferença de 14 pontos marcados e sofridos).

A França lidera com nove pontos, mas só conseguiu uma diferença positiva de 27 frente aos transalpinos, num torneio que, em caso de empate no final, é decidido pela melhor diferença de pontos marcados e sofridos em todos os jogos da competição.

Os ‘bleus’ são, no entanto, a única seleção que saiu vitoriosa nas duas primeiras jornadas, tendo todas as restantes, com exceção da Itália (duas derrotas), conhecido já as duas ‘faces da moeda’.

No entanto, apesar de terem as mesmas vitórias e derrotas que ingleses e Irlandeses, a Escócia segue em quarto lugar com cinco pontos e o País de Gales é penúltimo, com quatro.