Rafael Leão, um momento à Henry e o décimo golo da época: português volta a marcar, dá vitória e coloca AC Milan na liderança da Serie A

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa semana, tudo pode mudar. Nesta Serie A, uma semana pode mesmo mudar tudo. E agora o grande beneficiado podia ser o AC Milan, que no início do último fim de semana partia em segundo com os mesmos pontos do terceiro e que agora surgia com a possibilidade em aberto de assumir a liderança do Campeonato em caso de vitória diante de uma Sampdoria a necessitar de pontos para fugir à despromoção. Então, o que aconteceu? Primeiro uma vitória com reviravolta no dérbi frente ao Inter no Giuseppe Meazza, agora uma igualdade entre os nerazzurri e o Nápoles e pelo meio uma goleada dos rossoneri nos quartos da Taça de Itália frente à Lazio. Ponto comum em todos os momentos: Rafael Leão. Ele e cada vez mais ele.

Depois de uma lesão frente ao Salernitana no início de dezembro (curiosamente num jogo em que até fez um dos golos), o internacional português esteve um mês de fora mas voltou com a carga toda para confirmar o melhor momento naquela que é também a melhor época nos seniores: um golo à Roma, duas assistências em Veneza, um golo ao Spezia, um golo ao Génova, duas exibições sólidas com Juventus e Inter, um golo e uma assistência diante da Lazio a meio da semana. Em 26 encontros oficiais, 22 dos quais como titular, o jovem avançado levava nove golos e seis assistências, confirmando todos os elogios que têm chegado de diferentes pontos e com um nome também em comum como referência de comparação: Thierry Henry.

????"I was compared to Thierry Henry and I thank you, but I want to be Rafael Leão. I am inspired by Mbappé and Neymar, at Milan I admired Kaká and saw Paolo Maldini on television when I was little. A legend. Now he gives me advice and I feel a privileged one." pic.twitter.com/nyQqjK2skm — World of Football (@Infogenuino) January 22, 2022

“É um jogador que precisa de trabalhar com convicção porque pode tornar-se num jogador importante no panorama europeu. Faz-me lembrar muito de Thierry Henry. Penso que tem de se convencer a si próprio disso e trabalhar ao nível mental para procurar ser ambicioso. Um jogador com as qualidades que ele tem deve pensar em chegar ao topo do mundo mas o talento não chega”, comentou no início da atual série o técnico do AC Milan, Stefano Pioli. “Rafael Leão é o Henry de hoje. As características de ambos são as mesmas: velocidade, 1×1… Vai sempre por fora para partir a defesa. Não vejo um jogador na Europa capaz de fazer o que ele faz no 1×1. Ainda não é consistente, tem de crescer e melhorar, mas isso é outra coisa. Quando ele mostra sua força consegue passar qualquer um. É um diamante ainda por lapidar. Dentro de um ano ou dois, Rafael Leão vai ser a estrela da nova geração», comentou o ex-internacional Tacchinardi.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Stefano Pioli: “Rafael Leão really reminds me of Thierry Henry, particularly in the early part of his career when he would wander inside from the left flank. Rafa has what it takes to reach the very top but he knows talent alone won’t suffice” pic.twitter.com/THeZr1i9Dv — Patrick Kendrick (@patrickendrick) January 8, 2022

Apesar de ter sido também notícia por algo que continuará sempre a ser um problema (os 16,5 milhões mais juros que deverá pagar ao Sporting pela rescisão sem justa causa), é pelas questões desportivas que Rafael Leão mais tem aparecido com tudo o que o AC Milan tem beneficiado disso mesmo. E a receção à Sampdoria foi mais um exemplo disso mesmo, com outra exibição determinante que valeu a vitória, a liderança e mais um golo, o décimo da temporada (um recorde) e o sétimo na Serie A, a um do líder Ibrahimovic.

A Sampdoria até começou com a primeira tentativa à baliza do jogo mas os visitados demoraram apenas oito minutos a passarem para a frente e com um golo fantástico do português após um passe longo de Maignan com uma grande receção orientada que deixou Bereszynski para trás antes do remate em arco descaído sobre a esquerda. A partir daí o AC Milan foi gerindo o jogo com muita bola mas sem oportunidades até a um final de primeira parte em que Giroud tentou também o golo e Falcone teve a melhor defesa do encontro, numa jogada iniciada por Rafael Leão com assistência de Giroud e remate de Júnior Messias.

[Clique na imagem para ver o golo do AC Milan-Sampdoria em vídeo]