O diretor de comunicação do FC Porto negou este domingo as acusações a ele dirigidas pelo Sporting, após o jogo da I Liga de futebol entre os dois clubes, e anunciou a intenção de abrir processos judiciais por difamação.

Numa publicação na rede social Instagram, Rui Cerqueira, considera serem “torpes e falsas” as acusações, que “não correspondem à verdade dos factos”, referindo-se a um comunicado dos ‘leões’.

Por causa dos “danos graves” causados a si e à família, o dirigente declarou ser “forçado a desencadear processos judiciais” por afirmações falsas.

O Sporting anunciou no sábado que vai apresentar queixa-crime contra o treinador dos ‘dragões’, Sérgio Conceição, mas também Vítor Baía e Rui Cerqueira, por “agressões verbais e tentativas de agressão física” ao presidente do clube lisboeta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O clube lisboeta precisou que “os três elementos, rodeados de vários seguranças, efetuaram uma espera a Frederico Varandas”, quando este se deslocava para o autocarro da equipa, e que “Rui Cerqueira abalroou de forma violenta o presidente do Sporting, retirando-lhe da mão a carteira com telemóvel, cartões pessoais de identificação e cartões de crédito, e colocando-se de imediato em fuga”.

O clássico, que terminou empatado a duas bolas e deixou os ‘dragões’ na frente do campeonato com os mesmos seis pontos que mantinha para os ‘leões’, segundos classificados, foi marcado por confrontos após a partida, dentro e fora do relvado, e por uma sucessão de comunicados acusatórios no dia seguinte.

Também no sábado, o FC Porto repudiou o que apelidou de “patética vitimização” do presidente do Sporting, desmentindo “quaisquer agressões” e acusando Varandas de ser o responsável por provocar os desacatos.

“A FC Porto SAD não aceita as acusações que são feitas por Frederico Varandas e desmente quaisquer agressões”, acrescentaram.