Biden, Putin, Macron, Charles Michel e Olaf Scholz — é com eles que o presidente ucraniano Zelenskiy tem conversado nos últimos dias ou se prepara para falar. A maratona de chamadas entre os vários países para tentar travar a escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia começou na semana passada e intensificou-se com o passar do tempo. Macron e Biden também já falaram com o outro lado, Vladimir Putin.

Este domingo é a vez de o presidente norte-americano conversar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy. Tal como as conversas anteriores entre os vários líderes, esta chamada será, segundo o Guardian, para “discutir a situação de segurança e os esforços diplomáticos em curso para travar a escalada”. A Casa Branca anunciou que a ligação começaria às 15h45 (hora de Lisboa).

Mas muito antes disso já tinha começado o frenesi de contactos ao mais alto nível, esta manhã o presidente ucraniano esteve ao telefone com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Do lado da Ucrânia, foi transmitido o apoio a “uma posição política e diplomática para o conflito”, revelou o gabinete da presidência em comunicado. Zelenskiy mostrou também que a Ucrânia entende “todos os riscos” que existem com o destacamento de mais de 100 mil soldados russos na fronteira, estando o país “preparado para qualquer cenário”.

“O pior inimigo é o pânico”, disse Zelenskiy ao presidente do Conselho Europeu e recordou que a Ucrânia vive num impasse desde 2014 – ano em que a Rússia anexou a península da Crimeia e começou o conflito armado no leste do país entre o exército ucraniano e os separatistas pró-Rússia apoiados militarmente por Moscovo.

Outro ponto abordado nesta chamada, e no contexto da coordenação de esforços políticos e diplomáticos para desbloquear um processo de paz, foi o encontro chamado Formando Normandia, que conta com os diplomatas ucranianos, russos, franceses e alemães e que tem discutido os Acordos de Minsk – assinados em 2014 para acabar com os conflitos no leste da Ucrânia. Zelenskiy sublinhou ainda a importância de eventuais sanções impostas à Rússia para evitar “as intenções agressivas do Kremlin”.

Já Olaf Scholz, chanceler alemão, falará na próxima segunda-feira, antes de se dirigir para a Rússia, com o presidente ucraniano em Kiev.

As conversas com Putin

A conversa entre Biden e Putin aconteceu este sábado e, durante uma hora de conversa, ficou o aviso: “se a Rússia invadir a Ucrânia, isso terá consequências imediatas e severas”. “O presidente Biden foi claro”, sublinhou a Casa Branca, em comunicado depois da reunião. “O presidente disse que uma invasão russa vai provocar sofrimento humano e vai diminuir a posição do país.”

Antes desta conversa, na passada terça-feira, foi a vez de Macron e Putin conversarem. Com expectativas baixas em relação ao encontro, o presidente francês garantiu que foi possível um avanço diplomático e que Putin garantiu que as tensões na região não escalariam.

Para a próxima semana está marcada uma reunião entre o chanceler alemão Olaf Scholz e Vladimir Putin. Os dois discutirão os custos severos que a Rússia poderá sofrer no futuro, caso decida atacar a Ucrânia. Ao contrário de várias conversas que têm acontecido até agora, esta será em formato presencial e decorrerá em Moscovo.

A propósito do impacto que uma possível invasão à Ucrânia possa ter na economia russa, o embaixador da Rússia em Estocolmo avisou este domingo que “quanto mais pressão o Ocidente fizer, mais forte será a resposta”. “Já foram impostas muitas sanções e, de alguma forma, tiveram efeitos positivos na nossa economia e na nossa agricultura”, disse Viktor Tatarintsev.