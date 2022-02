Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Banco Português de Fomento diz ter apoiado cerca de 13 mil empresas no ano passado, sobretudo através de financiamento garantido – que ascendeu a 2.115 milhões de euros. Em comunicado de imprensa, a instituição liderada por Beatriz Freitas acrescentou que em 2021 foram lançados 11 novos instrumentos de garantia, fazendo subir para 30 o número de produtos neste segmento (com dotação global superior a 3.59 milhões de euros).

Os dados estão num “balanço operacional de 2021” divulgado esta segunda-feira pelo Banco Português de Fomento (BPF), instituição que ainda não divulgou as contas de 2020. “Através de linhas com garantia pública, o BPF mobilizou 1.007 milhões de euros em garantias emitidas”, afirma a instituição, notando que “os efeitos multiplicadores deste produto demonstram que a afetação de fundos públicos possibilitou, ao longo do ano, apoiar o financiamento de 2.115 milhões de euros a mais de 12.600 empresas portuguesas, que asseguram emprego a cerca de 110.500 trabalhadores“.

Além dos 2.115 milhões de euros (totais) em financiamentos garantidos, foram aplicado 49,9 milhões em coinvestimento em empresas, através de instrumentos de capitalização, e houve financiamentos de 18,7 milhões de euros aprovados em instrumentos de dívida.

No que diz respeito aos instrumentos de capital , o BPF tinha, a 31 de dezembro de 2021, um total de 379,7 milhões de euros sob gestão e 14 produtos ativos nesta área. Ao longo do ano, foram contratadas 93 operações de capitalização que correspondem a um investimento total de 49,9 milhões de euros, dos quais 16,8 milhões foram alocados pelo BPF. Estas operações permitiram apoiar cerca de 70 empresas e assegurar mais de 750 postos de trabalho.

Já na tipologia de instrumentos de dívida, o Banco Português de Fomento apoiou 12 empresas, através de 12 operações de financiamento que, na sua totalidade, ascenderam a 18,7 milhões de euros de financiamento aprovado, contribuindo para a criação e manutenção de 866 postos de trabalho.

“Durante o ano de 2021, o Banco Português de Fomento manteve o foco no desenvolvimento e na disponibilização de novos instrumentos financeiros, não só no âmbito das medidas de apoio às empresas impactadas pela pandemia, mas também na criação de novas soluções que possibilitem às empresas nacionais, reunir as condições necessárias para crescer, inovar e contribuir para um ecossistema empresarial mais robusto e dinâmico”, afirma Beatriz Freitas, no comunicado de imprensa.