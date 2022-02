Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O grupo de Museus Reais de Belas Artes da Bélgica devolveu um quadro saqueado pelos nazis aos legítimos donos, após 71 anos: os nove bisnetos de um casal de judeus alemães. “Eles estão radiantes”, garantiu a advogada da família, Imke Gielen, ao The Guardian, admitindo que os herdeiros ainda não tomaram nenhuma decisão sobre o destino da pintura.

Two new thematic rooms will also be opened. One room contextualizes restitution of cultural goods looted during #WWII. The other addresses #colonialism and #diversity by focusing on a #Rubens masterpiece that will receive a new title. #museuminquestions https://t.co/lLvatiYenU pic.twitter.com/rdOLf5HQcf — Fine Arts Belgium (@FineArtsBelgium) February 8, 2022

A peça “Flores”, de Lovis Corinth, pertencia a Gustav e Emma Mayer, casal judeu com um negócio de sucesso em Frankfurt. Em 1938, como consequência da perseguição nazi, foram obrigados a fugir e chegaram a Bruxelas em junho desse ano e, entre os pertences, levaram as 30 pinturas que possuíam. Partiram para a Grã-Bretanha 14 meses depois, deixando as peças num armazém em Bruxelas, que acabaram saqueadas pelos nazis. Gustav morreu em 1940 e Emma em 1944.

No fim da guerra, as autoridades belgas não conseguiram localizar os donos desta peça e, então, entregaram-na ao museu em 1951, onde esteve até hoje.

Os advogados dos bisnetos começaram a abordagem à rede de museus em 2016, oito anos depois de ter sido lançado um banco de dados online com as 27 obras de proveniência incerta das coleções como parte do esforço para encontrar os proprietários.

Esta restituição, a primeira dos Museus de Belas Artes, é um sinal muito forte: mesmo décadas depois, a justiça pode triunfar”, vincou Thomas Dermine, secretário de Estado belga com a pasta dos museus. É igualmente “uma oportunidade para lembrar as pessoas dos horrores” do nazismo: “Reparar é recordar e recordar é evitar o regresso do pior”, cita o The Guardian.

A cerimónia de entrega, onde nenhum dos bisnetos esteve presente, realizou-se numa nova sala de exposições que mostra outras obras doadas ao museu em 1951, quando o Serviço de Recuperação Económica da Bélgica pós-guerra, órgão responsável pela restituição de arte perdida, foi dissolvido.

“Nós nunca compramos esta pintura, nós nunca fomos os proprietários, nós éramos os guardiões do Estado belga”, assumiu o diretor do museu Michael Draguet, segundo o mesmo jornal.

Na sequência da restituição da pintura, os descendentes dos Mayers devolveram ao governo alemão a compensação que receberam na década de 1970 pela suposta perda de “Flores”, avançou Gielen. Entretanto, a família vai continuar à procura das outras 29 pinturas desaparecidas, para as quais não há pistas. “Não temos imagens, temos descrições, nem todas são muito detalhadas, infelizmente”, referiu.