Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 8.463 casos de Covid-19 e 35 óbitos, revela o mais recente boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS). Os dados refletem uma descida acentuada em relação ao dia anterior, quando se registaram 16.132 casos e 38 óbitos.

Apesar de o número de novas infeções ser muito superior aquele registado há um ano (1.677), o mesmo não se pode dizer das mortes: a 14 de fevereiro de 2021 Portugal lamentava 138 mortos.

Entre os óbitos das últimas 24 horas estão dois homens com idades entre os 20 e os 39 anos, e três pessoas (dois homens e uma mulher) com idades entre os 50 e os 59. As restantes 28 mortes correspondem a pessoas com mais de 70 anos — a maioria (22), acima dos 80 anos.

Também a incidência — número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias — está a descer: de 6099,6 a nível nacional, na passada sexta-feira, o valor passou para 4989,6 esta segunda-feira.

A mesma tendência decrescente é verificada no índice de transmissibilidade, o R(t), que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus: é agora de 0,81 em termos nacionais, menos que os 0,88 de sexta-feira.

Menos internados em cuidados intensivos

O boletim epidemiológico dá conta de mais 66 doentes internados em relação a domingo, num total de 2.364. É um número muito inferior ao registado na mesma data de 2021: havia nessa altura 4.826 pessoas internadas.

Em unidades de cuidados intensivos há 148 pessoas internadas, menos 7 em relação ao dia anterior. Há um ano, havia em Portugal um total de 795 doentes internados em unidades de cuidados intensivos.

Outro dado animador diz respeito aos recuperados: eram esta segunda-feira 29.289, um valor que representa mais do triplo das novas infeções, 8.463. Portugal já regista um acumulado de doentes recuperados da Covid-19 que supera os 2,5 milhões de pessoas.

Quanto à distribuição geográfica, é na região Norte que se concentra maioria das novas infeções por Covid-19: 2.764. A segunda zona mais afetada é a de Lisboa e Vale do Tejo com 2.529 novos casos de Covid-19. No sentido oposto, é no Alentejo que há menor registo de infeções: 313.

No que toca os óbitos, o Norte também lidera, com 16 mortes a lamentar, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 11 mortos nas últimas 24 horas. Nas ilhas não há qualquer registo de óbitos.

Nota editorial — Os números do boletim diário da DGS devem ser lidos tendo em conta duas limitações, que o Observador explica aqui: os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças; e há hospitais a seguirem critérios diferentes de contabilização de mortos Covid.