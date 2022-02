Seis associações humanitárias de bombeiros do distrito de Castelo Branco recolheram mais de 57 toneladas de equipamentos elétricos usados em 2021, no âmbito da campanha “Quartel Eletrão”.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Eletrão – Associação de Gestão de Resíduos referiu que na sexta edição da campanha “Quartel Eletrão”, que decorreu entre janeiro e novembro de 2021, os bombeiros das corporações de Vila Velha de Ródão, Vila de Rei, Sertã, Fundão, Covilhã e Cernache do Bonjardim recolheram mais de 57 toneladas de lâmpadas, pilhas e equipamentos elétricos usados.

“Como contrapartida pelo seu esforço, as associações recebem 75 euros por cada tonelada de resíduos recolhida. No distrito de Castelo Branco, o valor recebido ascendeu a 4.325 euros”, lê-se na nota.

Nesta edição, que teve como parceiro a Liga dos Bombeiros Portugueses, as associações do distrito de Castelo Branco participantes reuniram, no total, 55.953 quilos de equipamentos elétricos usados, 1.287 quilos de lâmpadas e 420 quilos de pilhas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila de Rei foi a que maior quantidade de lâmpadas recebeu a nível nacional (1,2 toneladas) e, por isso, recebeu um prémio de 1.500 euros convertíveis em equipamento de proteção“, referiu a Eletrão.

A sétima edição do “Quartel Eletrão” já está no terreno desde janeiro, sendo que as associações humanitárias de todo o país têm a oportunidade de continuar o trabalho de apoio à comunidade e proteção do ambiente, habilitando-se, ao mesmo tempo, a ganhar prémios.

A Eletrão é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados. Gere uma rede de recolha de equipamentos elétricos e pilhas usadas com mais de 6.000 locais de recolha dispersos por todo o território nacional e é também responsável pela reciclagem de embalagens em todo o país.

A sua principal missão é assegurar a reciclagem dos resíduos recolhidos, contribuindo para a minimização do impacto ambiental e para um reaproveitamento dos materiais que os constituem, promovendo a economia circular.