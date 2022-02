O primeiro-ministro salientou esta segunda-feira a existência de um diálogo próximo entre Portugal e a Eslovénia como aliados na NATO e parceiros na União Europeia, após ter recebido em São Bento o chefe de Estado esloveno, Borut Pahor.

Borut Pahor está em visita oficial em Portugal e foi primeiro recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Na mensagem que colocou na rede social Twitter, após a reunião em São Bento, António Costa assinalou que esta visita do Presidente esloveno ocorre “num momento em que Portugal e a Eslovénia celebram 30 anos do estabelecimento de relações diplomáticas”.

“Portugal e a Eslovénia são hoje parceiros na União Europeia, aliados na NATO e mantêm um diálogo próximo para responder em conjunto aos grandes desafios globais”, escreveu o primeiro-ministro português.

Antes, no Palácio de Belém, os presidentes de Portugal e da Eslovénia apelaram a que se dê “espaço à diplomacia” para resolver a situação de tensão entre Ucrânia e Rússia, declarando ter o mesmo ponto de vista sobre esta matéria.

“Temos o mesmo ponto de vista: a solução é, tem de ser, deve ser diplomática. Tem de se dar espaço à diplomacia”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa à comunicação social.

No mesmo sentido, Borut Pahor afirmou que “deve prevalecer uma solução pacífica” e que “a diplomacia tem de ter suficiente espaço para encontrar as soluções que podem resolver os conflitos”.

Os dois chefes de Estado defenderam que a soberania da Ucrânia não pode ser posta em causa, mas Marcelo Rebelo de Sousa evitou falar diretamente sobre a eventual adesão deste país à Aliança Atlântica.

Sobre este ponto, de acordo com a tradução de esloveno para português, Borut Pahor considerou que “a Rússia tem condições que o mundo democrático não pode aceitar” e que “a Ucrânia pode escolher a sua política externa como um Estado soberano”.

Today I received President @BorutPahor, who visits us at a time when #Portugal and #Slovenia celebrate 30 years of the establishment of diplomatic relations. pic.twitter.com/KJN4l9t9Q2

— António Costa (@antoniocostapm) February 14, 2022