Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais do que as restrições à circulação e à entrada em determinados espaços com máscara e certificado de vacinação, a Dinamarca caminha para o fim do programa de vacinação contra a Covid-19 a curto prazo, tornando-se no primeiro país do mundo a assumir que a taxa de vacinação atual permite “viver com o vírus”.

A intenção foi manifestada precisamente no mesmo dia em que o governo decretou o fim das medidas de contenção. “O Conselho Nacional de Saúde acompanhará de perto a evolução da epidemia nas próximas semanas, e esperamos poder anunciar as datas de encerramento do programa de vacinação no final de fevereiro”, diz o comunicado oficial da passada sexta-feira, citado pelo Le Figaro. Com 80,9% da população imunizada, o país diz que é tempo de concentrar os esforços na retoma da normalidade. “Na Dinamarca, temos um nível muito alto de vacinação”, saúda o governo, que recorre à “imunidade protetora muito alta” da população para justificar o fim do programa de vacinas.

O fim das restrições

Apesar de a média de novos casos de infeção ser oito vezes superior do que aquela que se registava há dois meses, o país também se socorre da diminuição do número de pessoas hospitalizadas e da taxa de mortalidade para virar a página da pandemia. À Folha de São Paulo, o diretor da Escola de Saúde Global da Universidade de Copenhaga, Flemming Konradsen, ainda acrescenta que o próprio sistema educativo do país tem pressionado para que assim seja.

“Há uma preocupação séria com toda uma geração que está a perder oportunidades”, esclarece o professor, corroborando que o atual cenário epidemiológico dinamarquês permite a suspensão de restrições. “Precisamos de monitorizar novas variantes, investir na proteção dos mais vulneráveis, expandir o nosso sistema de saúde e aprimorar vacinas. Temos que entender que esse vírus estará connosco para sempre e o preço a pagar por não aprender a viver com o vírus é muito alto, especialmente para os mais jovens, que não podiam ir à escola, além das consequências para a saúde mental.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Defensor do abrandamento das políticas anti-covid no país, Konradsen avisa que a fórmula só deve alargar-se a outros países quando o número de imunizados o permitir. “Em cada país o cenário é muito diferente e a experiência dinamarquesa não pode ser replicada num país com uma cobertura vacinal baixa, porque, nesse caso, o preço seria muito alto em termos de mortalidade”, avisa, sublinhando a importância da ciência na tomada de decisões. ​

Com 33 pacientes internados em cuidados intensivos — um terço do que se registava há um ano — e o número de mortes associadas à Covid-19 a recuar, o instituto de saúde Statens Serum pede cautela. Ao longo das últimas semanas, o número de novas infeções tem batido sucessivos recordes. De há dois meses para cá, o número de pessoas internadas fora das UTI triplicou. Depois de quase dois anos a registar médias de 3.500 novos casos por dia, o país tem diagnosticado uma média de 40 mil infetados.