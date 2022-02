Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As ambições da Space Transportation, o nome reduzido da empresa chinesa Beijing Lingkong Tianxing Technology Co., Ltd., são grandes: com uma nave que faz voos suborbitais quer pôr os seus clientes a percorrer vários milhares quilómetros em menos de um hora. Como revelou a companhia, e conta o Space.com, estes planos já estão em movimento e os primeiros testes do veículo que vai conseguir tal feito serão feitos já em 2023. Se tudo correr como a empresa espera, em 2030 vai ser possível comprar um bilhete para uma destas viagens.

Na sua página oficial, a empresa mostra um vídeo em que explica como é que funcionarão esta viagens. No filme, é possível ver vários passageiros a entrarem num aeroporto especialmente criado para este tipo de viagens. A nave, à semelhança dos foguetões, descola na vertical e tudo o resto parece saído de um filme de ficção científica: pessoas a sentarem-se num foguetão com bancos futurísticos e a Terra vista do espaço através da janela da nave que percorre um quarto do planeta a uma velocidade que faz inveja aos atuais aviões comerciais.

Em agosto de 2020, a Space Transportation recebeu 46,3 milhões de dólares (cerca de 41 milhões de euros) de oito investidores chineses para este projeto que, a ser bem sucedido, irá concorrer diretamente com a SpaceX, liderada por Elon Musk, a Blue Origin, de Jeff Bezos, ou a Virgin Galactic, de Richard Branson — todas estas empresas têm também como objetivo disponibilizar voos hipersónicos que permitam reduzir o tempo de viagem entre dois locais.

O objetivo desta empresa é que estes voos ultrapassem a linha de kárman, um ponto a 100 quilómetros de altura da linha do mar da Terra que delimita a fronteira entre a atmosfera e o espaço. Desta forma, conseguirá facilmente chegar até velocidades de quase 10 mil quilómetros por hora, uma velocidade mais de 10 vezes superior à dos aviões comerciais ou cerca de oito vezes a velocidade do som.

Até agora, são apenas conhecidos os planos a curto prazo da empresa: realizar os primeiros testes da sua nave hipersónica em 2023, um primeiro voo em 2024 e um voo tripulado em 2025. Contudo, só em em 2030 é que será feito o primeiro voo comercial. São planos ambiciosos para uma empresa que ainda não fez quatro anos — foi criada em agosto de 2018.

Os testes secretos chineses para voos suborbitais

Jeff Bezos e Richard Branson podem ter feito manchetes de jornais em todo o mundo quando, em 2020, fizeram voos ao espaço para mostrarem as suas naves espaciais. Porém, e apesar do vídeo disponibilizado no seu site oficial, os testes da Space Transportation têm sido feitos sob algum secretismo.

A empresa fez recentemente uma série de testes nos seus foguetões “Tianxing 1” e “Tianxing 2”. A 23 de janeiro fez o 10.º voo de teste em parceria com um laboratório de combustão da Universidade de Tsinghua. Em 2020 e 2020, a China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), o principal fornecedor do programa espacial chinês fez vários testes de lançamento de veículos suborbitais e orbitais a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan como parte de um programa de desenvolvimento de aviões espaciais. O que se soube destas experiências? Quase nada.