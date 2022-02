Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro, António Costa, esteve na manhã da última sexta-feira reunido com uma delegação do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) para recolher impressões sobre os desafios ambientais e climáticos a que o país terá de dar resposta nos próximos quatro anos. A seca que Portugal atravessa neste momento foi um dos temas centrais da reunião, em que António Costa assegurou ao CNADS que o ambiente e as alterações climáticas serão uma das prioridades centrais da governação nos próximos quatro anos, disse ao Observador o presidente do organismo, Filipe Duarte Santos, no final da reunião à porta fechada.

A menos de duas semanas da tomada de posse do novo Governo — agora sustentado numa maioria absoluta do PS —, e numa altura em que ainda subsistem grandes incógnitas sobre a constituição do próximo executivo, António Costa tem mantido uma série de reuniões à porta fechada com os representantes da sociedade civil para auscultar os principais problemas do país e determinar o modo como o próximo Governo se vai organizar para lhes dar resposta. A reunião desta manhã começou por volta das 11h, durou perto de uma hora e quinze minutos e contou com a presença dos conselheiros Filipe Duarte Santos, João Ferrão, Jaime Melo Baptista e João Joanaz de Melo.

O atual ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, não esteve presente: António Costa fez-se acompanhar exclusivamente do seu chefe de gabinete, Vítor Escária. Nesta fase, António Costa ainda não começou a fazer os convites às pessoas que quer ver no seu próximo Governo — e já disse que não os fará muito antes do dia 23 de fevereiro, deixando os possíveis futuros ministros em suspenso até ao final do processo de decisão. Ao mesmo tempo, Costa também já vincou que pretende que o próximo Governo seja mais pequeno, o que necessariamente significará uma concentração de pastas. Para já, ainda não há detalhes — e as reuniões à porta fechada com os vários setores da sociedade civil, sem os atuais titulares dos ministérios, estão a servir também para que o primeiro-ministro vá desenhando o próximo Governo.

Segundo disse Filipe Duarte Santos ao Observador no final da reunião desta manhã, a orgânica do Governo não foi discutida no encontro, no qual também não foram abordados quaisquer nomes para ocupar a pasta do Ambiente e Ação Climática no próximo Governo.

“Tivemos oportunidade de falar sobre as grandes problemáticas que o país enfrenta em termos de ambiente e desenvolvimento sustentável“, diz ao Observador o presidente do CNADS, destacando que uma das questões centrais apresentadas a António Costa se prende com o “défice de dados sobre o ambiente” em Portugal.

“Os dados de observação e monitorização são essenciais para tomar medidas políticas que sejam baseadas na ciência“, explica Filipe Duarte Santos. “É necessário ter conhecimento da biodiversidade, do estado dos habitats, do estado de conservação da natureza, do número de espécies em risco, da fauna e da flora do país. Neste aspeto, Portugal está muito mal posicionado em relação ao conjunto dos países da União Europeia.”

O presidente do CNADS salientou que o uso da água em Portugal é um dos aspetos em que mais se sente a falta de dados no país. “Não só os dados da meteorologia e da climatologia, mas os dados relativos ao uso da água, às estações meteorológicas da rede da Agência Portuguesa do Ambiente”, diz. Quanto aos valores médios mensais da precipitação em Portugal, Filipe Duarte Santos lembra que “as observações começaram a ser feitas em 1900” e que “o valor dos dados atingiu um pico máximo em 1995”. Desde então, explica, a qualidade da informação “tem decaído porque não tem havido grande preocupação em manter a rede de observação, por parte da APA, do IPMA e dos institutos anteriores”. Segundo Filipe Duarte Santos, “o número de dados disponíveis de médias mensais da precipitação em Portugal está ao nível de 1950“, o que é particularmente preocupante neste período de seca.

“Chamámos a atenção do primeiro-ministro para estes aspetos, que são transversais a todos os setores”, afirma o presidente do CNADS.

Filipe Duarte Santos conta que a delegação do CNADS — um organismo consultivo criado em 1997 com o objetivo de procurar na sociedade civil e junto dos organismos públicos “consensos alargados relativamente às políticas de ambiente e de desenvolvimento sustentável” — também procurou sensibilizar o primeiro-ministro para a necessidade de investir mais nos esforços de adaptação às alterações climáticas. “A precipitação média tem descido em Portugal e em todo o sul da Europa. É necessário ter mais atenção às questões da adaptação“, diz. “Portugal tem feito esforços relevantes na mitigação, mas aqui estamos a falar em adaptação”, continua, apontando a necessidade de prestar atenção aos recursos hídricos, à agricultura e às zonas costeiras.

O organismo deixou algumas propostas concretas ao primeiro-ministro. Por exemplo, a de que a legislação portuguesa passe a consagrar a figura de um diretor nacional para as áreas protegidas; ou ainda a de que passe a haver, na região do Alqueva, uma “regulamentação por parte do Governo sobre o tipo de culturas que os agricultores fazem”. “Atualmente, é o investidor que decide qual a cultura que se faz. Mas é importante que não haja só culturas permanentes, como a oliveira ou a amendoeira, mas também culturas temporárias, mais adaptáveis a uma situação em que possa não haver água suficiente.”

Filipe Duarte Santos diz que o primeiro-ministro foi “muito recetivo” na auscultação e acolhimento das ideias e propostas do CNADS e diz sair da reunião com a informação de que o ambiente e as alterações climáticas são “uma das prioridades” nas intenções políticas do próximo Governo. “Foram registadas as nossas posições, o primeiro-ministro ouviu com muita atenção e houve algum diálogo nalgumas questões, em que o primeiro-ministro manifestou as dificuldades que por vezes existem”, diz o presidente do CNADS, exemplificando com a necessidade de “estabelecer um maior diálogo entre os ministérios” no que toca às questões do ambiente e do clima.