O Governo angolano, por via do Ministério da Juventude e Desportivos, anunciou esta segunda-feira a privatização de estádios e pavilhões desportivos, sob sua tutela, em Angola.

A ministra angolana Ana Paula do Sacramento Neto disse que a medida tem por objetivo melhorar a gestão dos ativos desportivos.

A governante afirmou que o processo de privatização caminha a passos largos e será entregue a empresas que tenham no seu plano de trabalho interesse pelo desporto.

“Vamos privatizar os estádios e pavilhões desportivos, embora muitas vezes a questão do desporto não era prioridade para os gestores. Nós temos que acautelar essa situação, para não entregarmos uma infraestrutura a uma instituição que na sua tarefa diária o desporto não é prioridade”, explicou Sacramento Neto.

O ministério está a analisar propostas de vários empresários.

“Várias propostas têm chegado ao Ministério da Juventude e Desportos”, revelou Ana Paula do Sacramento Neto, acrescentando que a sua equipa vai trabalhar “com o Ministério das Finanças e o Ministério do Planeamento, e a partir daí algumas áreas dessas infraestruturas serão entregues para alguns gestores que têm estado a trabalhar” com a sua área governamental.