O líder da oposição britânica, Keir Starmer, afirmou esta segunda-feira ter recebido várias ameaças de morte depois de o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ter afirmado que o líder do Partido Trabalhista tinha sido um dos responsáveis pelo falhanço das condenações de Jimmy Savile, acusado de pedofilia.

À BBC Radio Newcastle, Keir Starmer confirmou ter recebido múltiplas ameaças de morte, depois de a Polícia Metropolitana ter anunciado no domingo que tinha aberto uma investigação em relação às alegadas ameaças enviadas ao líder da oposição.

“É muito importante para mim dizer que o que o primeiro-ministro disse foi errado, bastante errado. Ele sabia exatamente o que estava a fazer“, afirmou Keir Starmer.

O primeiro-ministro sabia o que estava a fazer quando introduziu esse insulto no outro dia, mas isto não é sobre mim. Há ameaças a demasiados políticos, especialmente às mulheres, e na verdade, temos todos um dever de diminuir isso e voltar às políticas onde temos diálogos fortes, argumentos fortes, mas que são racionais. Que possa ser feito com honestidade e integridade”, contou o líder trabalhista.

Na segunda-feira passada, Keir Starmer foi confrontado com diversos manifestantes à saída do parlamento britânico, que o acusaram de “proteger pedófilos”, nomeadamente em relação ao caso de Jimmy Savile.

O gabinete do primeiro-ministro condenou as ameaças de que Keir Starmer foi alvo. “Qualquer tipo de ameaças a políticos nunca são aceitáveis“, afirmou um porta-voz de Boris Johnson. O líder do governo britânico, contudo, ainda não pediu desculpa em relação às insinuações que fez em relação ao trabalhista nas semanas recentes.

Entre escândalos que envolveram a realização de festas em Downing Street durante o confinamento da Covid-19 no Reino Unido, Boris Johnson, confrontado pelo líder da oposição, afirmou, no início deste mês durante uma sessão da Casa dos Comuns, que Keir Starmer falhou na condenação de Jimmy Savile quando esteve à frente da procuradoria da Justiça — cargo que ocupou entre 2008 e 2013.

Embora fosse o líder da procuradoria da Justiça nessa altura, o trabalhista não foi um dos advogados que reviu o caso que envolveu o antigo apresentador da BBC, que terá violado dezenas de menores durante a sua vida.

Ainda sem um pedido de desculpa oficial, o primeiro-ministro clarificou, segundo a Sky News e depois de pressionado por membros do próprio partido, que não se referia ao “registo pessoal” de Keir Starmer, mas que estava sim a “explicar um ponto em relação à sua responsabilidade pela organização como um todo“.