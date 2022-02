Nove homens foram detidos por suspeitas de tráfico de droga nas imediações de uma festa de música eletrónica, em Arruda dos Vinhos, tendo sido apreendida cocaína no valor de mais de 10 mil euros, disse esta segunda-feira fonte da GNR.

Os suspeitos, entre os 20 e os 43 anos, foram todos detidos com mais de 10 doses de estupefacientes, o que configura crime de tráfico, explicou fonte da GNR à agência Lusa.

O principal arguido foi detido na posse de 289 doses de cocaína que, se fossem vendidas no mercado ilícito, valeriam mais de 10 mil euros, disse a mesma fonte.

Depois de presente a tribunal, ficou sujeito a apresentações bissemanais na entidade policial da sua área de residência, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um outro homem foi detido por condução sob o efeito do álcool.

As detenções ocorreram durante uma ação de fiscalização da GNR, nas imediações de uma festa de música eletrónica perto de Arranhó, freguesia de Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa.

Na operação, além das 289 doses de cocaína, foram ainda apreendidas 141 doses de haxixe, 134 de MDMA e 36 de canábis.

Foram também levantadas 17 contraordenações por consumo de estupefacientes.

A ação contou a participação de militares do Destacamento Territorial de Vila Franca de Xira, do Destacamento de Intervenção de Lisboa, do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção e da Unidade de Emergência, de Proteção e Socorro da GNR.