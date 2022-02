Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(em atualização)

O relatório de João Pinheiro, árbitro do polémico FC Porto-Sporting da passada sexta-feira, refere que Pepe deu um pontapé a Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, durante a confusão que se instalou no relvado do Dragão após o apito final. De acordo com o jornal Record, além da atitude do internacional português, o relatório também destaca o empurrão de Bruno Tabata a Luís Gonçalves, administrador da SAD dos dragões que acabou por cair.

Segundo João Pinheiro, Pepe “pontapeou um diretor da equipa adversária, praticando um ato de conduta violenta”, enquanto que Tabata “empurrou um diretor da equipa adversária, praticando um ato de conduta violenta. De acordo com a alínea b) do artigo 145.º do Regulamento Disciplinar da Liga, relativa a casos de agressão que não comportam especial gravidade, os dois jogadores incorrem numa “sanção de suspensão a fixar entre o mínimo de dois meses e o máximo de dois anos e, acessoriamente, sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 75 UC e o máximo de 375 UC”. Quanto a Hugo Viana e Luís Gonçalves, o árbitro escreveu que os dois entraram “no terreno de jogo para provocar um conflito com um adversário”.

O relatório de João Pinheiro, de acordo com o jornal Record, confirma ainda as agressões de elementos externos ao jogo, com um colete azul e afetos à manutenção da publicidade do estádio, a Matheus Reis. O árbitro refere que um desses funcionários deu um murro nas costas do brasileiro do Sporting, indicando que não foi possível identificar os agressores — algo que poderá ser solucionado com a ajuda das imagens televisivas –, num episódio que pode ditar a interdição do Estádio do Dragão entre um a três jogos se o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidir acionar o artigo 118.º do Regulamento Disciplinar.

O árbitro da Associação de Futebol de Braga destacou ainda o arremesso de um banco de plástico para o relvado, que poderá ter atingido Matheus Nunes e que aconteceu junto à baliza defendida por Adán na segunda parte, e dá pormenores sobre as expulsões de Marchesín e João Palhinha. Os jogadores foram dois dos quatro que acabaram expulsos após o apito final, em conjunto com Pepe e Bruno Tabata, e João Pinheiro escreveu que o guarda-redes “pontapeou um adversário, praticando um ato de conduta violenta”, e que o médio “agrediu um adversário com uma estalada”, sendo que, neste último caso, as imagens televisivas mostraram que esse adversário foi precisamente Marchesín.

O relatório ressalva também o arremesso de um objeto metálico para o relvado, no final da primeira parte, que acabou por ser entregue ao delegado da Liga presente no jogo. Segundo o jornal Record, este objeto metálico era na verdade uma bala que Pepe apanhou no relvado e que entregou a João Pinheiro após alguma pressão de vários jogadores do Sporting. O árbitro revela ainda uma tentativa de agressão a Bruno Tabata e a Rúben Vinagre através do arremesso de um isqueiro e de uma garrafa de água por parte de um apanha-bolas, junto à linha lateral, numa situação que acabou por desencadear as agressões a Matheus Reis.

Sobre o primeiro cartão amarelo a Coates, que acabou por culminar na expulsão do central uruguaio quando este foi novamente castigado já na segunda parte, João Pinheiro escreveu que tomou a decisão com base numa “rasteira negligente” do jogador do Sporting a Taremi. De recordar que Frederico Varandas, na declaração que fez após o apito final, garantiu que o árbitro de Braga pediu desculpa aos responsáveis leoninos por essa primeira admoestação.