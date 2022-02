A organização não-governamental (ONG) portuguesa Helpo inaugurou esta segunda-feira seis salas de aula que vão beneficiar centenas de crianças em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, província afetada por uma insurgência armada há mais de quatro anos, foi anunciado.

Os dois blocos de três salas de aula cada estão situados nas escolas primárias completas de Mahate e de São Carlos Lwanga, ambas no Bairro de Mahate.

Os espaços fazem parte do projeto Karibu, uma iniciativa de “integração de pessoas deslocadas” devido à crise humanitária no norte de Moçambique, sendo o financiamento do instituto Camões e da Fundação Galp, parceiros do projeto, anunciou a Helpo.

O evento contou com a participação do embaixador português em Moçambique, Costa Moura, que realçou o número de beneficiários: as duas escolas já contam com 555 crianças e a construção das novas salas “irá permitir que mais de 3.000 possam frequentar o ensino primário, cumprindo as normas estipuladas pelo Governo de Moçambique para a prevenção da pandemia”, anunciou na Internet.

Paralelamente, a ONG inaugurou na biblioteca pública provincial a exposição “Escola do Caminho Longo”, atualmente patente em Lisboa, no museu dos Coches, que conta com o alto patrocínio do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes.