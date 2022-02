Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando uma história de amor começa, por norma já tinha começado antes – chega um dia em que o Manuel sente que não pode viver sem a Maria, mas antes disso já a roda do azar e da fortuna tinha entrado em movimento, já os órgãos do Manuel se tinham realinhado para dar espaço à Maria no interior do Manuel.

Isto aconteceu-me não com a Maria, mas com os Big Thief: quando ouvi “Shark Smile”, o primeiro single de Capacity (segundo disco dos Big Thief) senti que tinha sido atingido por um raio; depois submergi em Capacity e pelo meio li um perfil na New Yorker em que se traçava o percurso de Adrianne Lenker, a líder dos Big Thief, dos trailer parks da América ultra-religiosa até às centenas de concertos em terras minúsculas, passando pelo episódio em que um espigão de caminho de ferro lhe caiu na cabeça, quase a matando.

E um dia ouvi uma versão de “Paul”, numa versão minimal para um Tiny Desk Concert e paguei a entrada para a Igreja Universal de Amantes dos Big Thief, entregando o meu coração à entrada e jurando nunca mais deixar de acompanhar cada movimento da senhora Lenker. Quanto tempo teria passado desde que ouvi “Shark Smile” até ficar num pranto com a mencionada versão de “Paul”? 24 horas? 2 semanas? 2 meses?

Não sei – mas sei que o meu amor por eles já começara antes de eu o reconhecer. Masterpiece, o disco de estreia, de 2016, fizera parte da minha lista de melhores do ano – e “Paul” consta de Masterpiece. Capacity dista apenas um ano do disco de estreia e recordo-me de ficar entusiasmado ao saber que eles tinham novo single, quando “Shark Smile” foi anunciado. Talvez eu apenas ainda não estivesse preparado para olhar com atenção para a América que os Big Thief narravam, a América das terras pequenas, das pessoas pobres, do fanatismo religioso, do adultério em motéis de beira de estrada, das famílias perdidas, do alcoolismo.

[“Red Moon”:]

Mas quando comecei a ouvir Masterpiece e Capacity ao mesmo tempo – e, acima de tudo, quando comecei a ouvi-los à luz da biografia de Lenker, aquelas canções deixaram de ser canções para se tornarem literatura musical, uma viagem ao mundo de Faulkner e de Raymond Carver através de uma pauta.

O amor toma diversas formas, dura muito ou dura pouco, mas no caso da música por vezes reduz-se a isto: de repente sentimos que não podemos viver sem uma banda, sentimos que somos mais próximos, mais amigos dos fãs da banda que amamos, sentimos que de certa forma aquela música nos completa, nos oferece um sentido que não encontramos por nós próprios, na nossa própria vida. Tudo isto pode ser uma ilusão, mas é uma ilusão a que o melómano de bom grado se entrega, na sua ânsia de voltar a sentir o encantamento da infância, de pertencer a uma comunidade, por mais pequena que seja.

A comunidade dos apreciadores dos Big Thief cresceu de forma explosiva com Capacity – em Masterpiece eles eram uma banda folk com inclinação indie, ao segundo disco eram uma banda indie com raízes folk e isso tornou o som mais acessível a mais gente. De súbito, do nada, os Big Thief estavam no mesmo patamar em que os Beach House se encontravam em Devotion ou os National em Aligator: eram a banda que as pessoas mais atentas ao que acontece fora do mainstream seguiam.

Todas as bandas que explodem de um momento para o outro depararam-se com o problema do que fazer a seguir: se tentar capitalizar no que lhes trouxe audiência, se mudar – e se for para mudar como se muda? O mais simples, no caso dos Big Thief, teria sido continuar a apostar no indie de guitarras que fez de Capacity um disco com a habilidade de chegar a muita gente – mas não foi nada disso que eles fizeram.

Antes continuaram a dar concertos em barda (ao ponto de Lenker nem casa ter, por esses dias, já que passava quase todo o seu tempo no autocarro da banda), fizeram discos a solo e dois anos depois, em 2019, voltaram com dois discos – U.F.O.F. e Two Hands – em que conseguiam a proeza de afundarem ainda mais na música de raízes americana e atirarem-se ao cosmos, introduzindo um psicadelismo até então ausente do som.

[ouça “Dragon New Warm Mountain I Believe In You” na íntegra através do Spotify:]

As canções de U.F.O.F. e Two Hands às vezes nem eram bem canções, eram passeios pelo campo que acabam para lá da atmosfera, eram tentativas de fugir ao espartilho da canção, eram uma reclamação da liberdade de uma banda ser o que lhe apetece e não o que os fãs querem que ela seja. As histórias que ocupavam os dois primeiros discos davam lugar a letras mais abstratas sobre sentimentos (o amor, a solidão, a natureza, a beleza, ser uno com o mundo).

Foi como se os Big Thief escolhessem recusar os sinais que o mundo lhes dava, não seguir o bom senso, se se tivessem fechado sobre si mesmos à procura de arrancar música aos próprios corpos – uma escolha que, nos dias de hoje, das métricas (em que basta um salto ao Spotify para percebermos que “Paul e “Shark Smile” são de longe as canções mais ouvidas da banda) parece radical, quase auto-sabotagem.

De certa forma, Dragon New Warm Mountain I Believe In You – o quinto e novo disco da banda – podia ter tido a mesma sorte de U.F.O.F. e Two Hands e ver as suas 20 canções (sim, 20 e sim, canções) divididas entre dois discos com ligeiras diferenças temáticas. Mas não é preciso: as 20 canções fluem com facilidade, em momento algum precisamos de fazer uma pausa e todas elas, tão diferentes entre si, são unidas por um fio comum – são possuídas por aquele misto de encantamento, frescura e inacabamento que marcou Music From the Big Pink dos The Band, quando o grupo se fechou numa mansão em Woodstock, determinado a explorar todas as variações possíveis da música americana de raízes.

É a isso que Dragon New Warm Mountain I Believe In You soa: a todas as variações possíveis da música americana de raízes – na espantosa “Spud infinity” há um violino esganiçado e uma harpa judia que recordam o cajun do Louisianna, em “No Reason” surge uma flauta pastoral que podia ter saído de um disco de Joni Mitchell. Por vezes, como em “Sparrow” ou, logo na abertura, em “Change”, eles regressam à folk de guitarra acústica, rastejando lentamente rumo à beleza, antes de elevarem a canção no refrão com coros lindíssimos.

Basta ouvir “Change” para sabermos que estamos perante um grande disco dos Big Thief – mas também, estamos sempre perante um grande disco dos Big Thief. Não apenas grande, mas inclassificável – o que é aquele baixo, simples e roliço, de “Simulation Swarm”, a que género musical pertence? É jazz? E o duelos de guitarras que se segue, vem de onde, segue para que território na pauta?

Há certamente muitas formas de analisar música, mas esta basta-me: a palavra que mais usei nas notas que tirei sobre Dragon New Warm Mountain I Believe In You foi “lindíssima”. Os Big Thief foram ao fim da América dar cabo do edifício da história da música americana, atiraram os géneros para o lixo e encontraram o princípio do mundo, o lugar fora da pauta onde o encantamento nasce e nos extasia. Como sempre, como dantes, a melhor banda a vogar neste ponto minúsculo do Cosmos.