Depois de falhar a conferência de imprensa após o Clássico de sexta-feira contra o FC Porto, no Dragão, Rúben Amorim voltou a aparecer diante dos jornalistas para antecipar a receção desta terça-feira ao Manchester City, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. E só precisou de duas perguntas e alguma insistência para deixar algo muito claro: não pretendia fazer muitos comentários sobre tudo o que se passou no relvado do Dragão depois do apito final de João Pinheiro.

“O que se passou no Dragão, volto a dizer, não foi bonito. Os intervenientes têm muita culpa mas estamos aqui a falar de um jogo da Liga dos Campeões, nos oitavos de final, contra a melhor equipa do mundo, e estamos a focar em coisas que não têm nada a ver com o jogo. Foi muito dito que os jogadores têm de mudar, têm de dar o exemplo, que aquilo começou porque o treinador adjunto foi para a linha, estamos a focar no relatório do árbitro e não se fala de futebol. Dos oitavos de final, de como é que joga o City, de como é que joga o Sporting. Há muita coisa que tem de mudar. Há muitas perguntas extra-futebol. Os intervenientes têm muita culpa porque tem de se dar o exemplo mas também tem de se mudar a forma como se olha para o jogo. Acho que o futebol não vai mudar. Se há coisa boa no futebol português são os jogadores e os treinadores. Os jogadores são espelho do treinador e eu também tenho de melhorar. Não vou estar outra vez a dar atenção a estas coisas. Não vou comentar nada extra-futebol porque não interessa. Os jogadores têm de melhorar, os treinadores também mas há muita gente que tem de melhorar à volta do futebol. O futebol português não vai mudar, por isso, não vale a pena estar a chatear-me com isso”, atirou o treinador do Sporting.

Antes, e sendo que apareceu na sala de imprensa de Alvalade cerca de uma hora depois de terem conhecido alguns pormenores do relatório escrito por João Pinheiro após o Clássico, Amorim já havia dito que não acredita que a confusão do Dragão distraia os jogadores na antecâmara do confronto com o Manchester City. “Penso que é muito difícil tirar o foco aos jogadores. O Sporting está nesta fase da prova pela segunda vez na história, vai jogar com uma das melhores equipas do mundo, o líder da Premier League, e o jogo com o FC Porto e aquilo que se passou não vai ter qualquer consequência na abordagem aos jogos. Não vai ter influência nenhuma”, afirmou.

Sobre a partida em si, Rúben Amorim lembrou que “uma das grandes facetas desta equipa do Sporting é a fé e o acreditar”. “Trabalham muito. Acreditamos na nossa ideia, sabendo que vamos enfrentar uma das melhores equipas do mundo e aquele que é claramente o melhor treinador do mundo da atualidade. Temos essa obrigação de deixar os sportinguistas orgulhosos. Os jogadores estão com essa ideia de enfrentar isto dessa forma”, explicou, deixando depois algumas pistas sobre aquilo que os leões vão apresentar contra os ingleses.

“Quando observámos o City, percebemos que não podemos tentar tapar todos os espaços, não podemos manipular a equipa para tapar tudo, porque eles mudam muito. Em plano aberto, vemos o treinador a mudar completamente o posicionamento dos jogadores quando as equipas adversárias se apresentam a tentar bloquear. Transmitimos isso, que é impossível traçar um plano para travar por completo o Manchester City. Vamos tentar levar o jogo para aquilo que fazemos bem, jogar com a nossa base. Se há uma coisa boa em que já nos ajudaram é que, quando estamos a olhar para o que eles fazem, estamos a pensar no nosso processo e a pensar ‘também podíamos fazer mais isto ou mais aquilo’. Há muitas coisas que fazemos bem e que vamos tentar fazer amanhã. Não vamos mudar nada na nossa ideia nem na nossa identidade”, garantiu Rúben Amorim, que não deu garantias sobre a utilização de Pedro Gonçalves mas adiantou que o avançado está apto e será convocado depois de ter saído lesionado contra o Famalicão e ter falhado o Clássico com o FC Porto.

Sobre Pep Guardiola, o treinador dos leões indicou que o espanhol é nesta altura “o melhor do mundo” mas ressalvou que a sua “grande referência” sempre foi José Mourinho. “O Manchester City é a equipa mais evoluída técnica e taticamente. Tudo o que o City é, é o que nós não somos. O Sporting tem um treinador muito estruturado e ainda sem muita flexibilidade e eles são o contrário, têm uma flexibilidade incrível. Aqui é a primária e ali já é a universidade. O Guardiola é uma referência para todos os treinadores”, acrescentou Amorim, deixando depois um comentário à jogada coletiva que deu origem ao segundo golo do Sporting no Dragão, assinado por Nuno Santos.

“Esse golo vem dos posicionamentos. Já fizeram antes, saiu bem, foi quase tudo de primeira e isso também revela o talento dos nossos jogadores, tem a ver com o timing. É mérito da equipa técnica e dos jogadores, principalmente dos jogadores”, destacou, referindo depois que Pedro Porro, Ricardo Esgaio e Gonçalo Esteves são “os melhores laterais direitos do mundo”, entre sorrisos, quando questionado sobre João Cancelo. “O Cancelo também está lá na lista. Quando o conheci já tinha esse talento mas ainda não tinha a mentalidade certa. Era muito jovem, cresceu muito, está muito maduro, a idade ajuda nesse aspeto. É um dos melhores do mundo. Eu já via esse talento nele mas ainda não tinha a mentalidade. Ganhou-a, faz parte da experiência. Tudo o que está a fazer é mérito dele”, terminou Rúben Amorim, recordando que ainda se cruzou com o lateral no Benfica.