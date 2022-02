Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem armado com uma faca foi morto a tiro pela polícia, em Paris, depois de ter ameaçado com uma faca dois agentes na estação de Gare du Nord, diz a Euronews.

Os agentes estavam a patrulhar a estação, pelas 7h, quando o incidente se deu, descreve o ministro da Administração Interna de França.

“Esta manhã, uma patrulha de polícias foi ameaçada por um homem armado com uma faca numa zona de transportes públicos na região de Ile-de-France. A polícia recorreu às suas armas para pôr termo a qualquer tipo de violência contra eles próprios ou os passageiros”, escreveu Gérald Darmanin, no Twitter.

Ce matin vers 7h, une patrouille de policiers a été menacée par un individu armé d’un couteau dans les transports en commun franciliens. Les policiers ont fait usage de leur arme, écartant ainsi tout danger, pour eux-mêmes et pour les voyageurs. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2022

O ministro dos Transportes, Jean-Baptiste Djebarri, indicou que o atacante “morreu no local”, enquanto os agentes ficaram com “ferimentos ligeiros”. Fonte policial disse à Euronews que o suspeito tinha consigo uma faca com 30 centímetros.

???? L'homme qui a agressé les policiers à la gare du Nord de Paris ce matin est décédé annonce Jean-Baptiste Djebbari. #ApollineMatin pic.twitter.com/Rditult8aw — RMC (@RMCinfo) February 14, 2022

No Twitter circulam vídeos em que é possível ouvir os tiros disparados na estação.