Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Sérgio Conceição e Frederico Varandas já foram protagonistas de um caso recente no futebol português, na altura na Tribuna de Honra do Estádio Nacional após a final da Taça de Portugal. Aí, tudo se ficou apenas por um momento de tensão. Agora, qualquer que seja a forma, irá mais longe. E o treinador do FC Porto decidiu já que irá agir judicialmente contra o presidente do Sporting, esperando apenas para saber como.

O Observador confirmou que o técnico dos azuis e brancos aguarda apenas pela apresentação da queixa-crime por parte do líder dos leões para, a partir daí, decidir o que irá fazer. Uma coisa é certa: Conceição não se revê em nenhuma das acusações feitas no comunicado do Sporting este sábado.