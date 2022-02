Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A TAP anunciou o lançamento de uma “ponte aérea” entre Lisboa e Funchal com cinco voos diários em cada sentido, número que será elevado para sete a partir de 28 de março.

Segundo a companhia, esta “ponte Aérea Funchal-Lisboa” é um novo produto que permite aos clientes de maior frequência uma grande flexibilidade para alterar reservas no próprio dia. Os passageiros vão ter acesso à fast track no aeroporto Humberto Delgado, um canal de acesso exclusivo ao controlo de segurança e podem fazer o check-in até 45 minutos antes da hora de partida.

A partir do dia 28 de março, os voos a partir de Lisboa começam às 07h15 e terminam às 23h25. As partidas do Funchal arrancam às 05h15 e o último voo com destino à Portela é às 22h25.

A TAP justifica este reforço com a necessidade de responder à procura dos passageiros da Madeira, facilitando ligações ao hub de Lisboa para os que têm outros destinos ou para os turistas que querem visitar a Madeira.

Companhias low-cost ganham força no Funchal e TAP perdeu quota

De acordo com o boletim estatístico da ANAC (Autoridade Nacional da Aviação Civil) até setembro, a TAP era a transportadora que detinha uma maior quota de mercado em número de movimentos no aeroporto do Funchal, 21%, mas em número de passageiros era ultrapassada pela Easyjet. A companhia low-cost tinha 21% dos passageiros contra 20% da TAP. No último trimestre de 2019, antes da pandemia a TAP era líder destacada no Funchal com 28% no número de passageiros, enquanto a Easyjet tinha 12%.

O reforço da oferta da TAP acompanha o início de uma operação com a ligação direta do Funchal a várias cidades europeias, incluindo Lisboa e Porto, no total de 10 destinos. A nova base da companhia irlandesa na Madeira ficará operacional em março, segundo foi anunciado no ano passado, e prevê 40 frequências semanais, incluindo voos diários para Lisboa (2) e Porto (1).