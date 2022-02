Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Portugal cumpre as suas obrigações”. Marcelo Rebelo de Sousa começa por dizer que não se vai “pronunciar sobre essa questão”, mas à boa maneira do Presidente da República acaba a explicar que “Portugal é um membro muito interveniente da União Europeia, das Nações Unidas e da NATO”, mas não confirma o envio de tropas nacionais para a Roménia nem com que objetivo.

Luís Marques Mendes, comentador político e conselheiro de Estado, avançou esta informação no espaço de comentário que tem na SIC e, entretanto, também o Governo já veio confirmar ao Observador o envio de tropas portuguesas, mas com a ressalva de que não está relacionada com o aumento de tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Marcelo não confirma nem desmente, mas garante que “Portugal cumpre as suas obrigações”.

Ao lado do presidente da Eslovénia, que está em visita oficial a Portugal, o Presidente português reafirma o alinhamento total com os objetivos da NATO: “Defendemos sempre a unidade dentro da aliança atlântica como o papel reforçado que tem no quadro geopolítico global”.

O escalar da tensão entre a Rússia e a Ucrânia e a aparente iminência de um conflito em território europeu foi um dos temas abordados na reunião fechada entre Marcelo Rebelo de Sousa e Borut Pahor. Nas declarações conjuntas que fizeram aos jornalistas quiseram mostrar que os dois países estão alinhados na análise que fazem. “Temos o mesmo ponto de vista, a solução tem de ser diplomática”.

“O objetivo neste momento é construir a paz, manter o diálogo e reforçar aquilo que pode aproximar em detrimento do que pode afastar”, explica o Presidente da República.

“Para os que duvidavam, três eleições mostraram que era possível diminuir abstenção”

Marcelo Rebelo de Sousa acredita que as legislativas, as autárquicas e as presidenciais mostraram “a quem duvidava” que “é possível diminuir a abstenção em pandemia”. Em declarações aos jornalistas depois de ter estado reunido com o presidente da Eslovénia no Palácio de Belém (que está de visita oficial a Portugal), o chefe de Estado quis fazer este comentário para transmitir a ideia de que “a democracia mostrou a sua força nas eleições de Portugal”.

Como já tinha feito durante a receção da seleção de andebol, Marcelo Rebelo de Sousa volta a aproveitar uma declaração com a imprensa presente para fazer comentários sobre assuntos laterais. Quando recebeu os bi-campeões europeus falou sobre os fundos da Europa, agora introduziu o tema das eleições para dizer que tal como em Portugal, tem a “certeza de que o mesmo acontecerá na Eslovénia, que vai ter um ano com muitos atos eleitorais”.