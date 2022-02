Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Vadym Prystaiko, diz que Kiev está disposta a fazer concessões para evitar a guerra, mas não pretende abandonar a intenção de aderir à NATO.

Prystaiko veio deste modo esclarecer comentários, publicados pela BBC, que apontavam nesse sentido.

De acordo com a Sky News, o embaixador garante que o compromisso da Ucrânia em relação à NATO está consagrado na Constituição do país, sublinhando que essa ambição não será adiada.

“Não somos membros da NATO neste momento e para evitar uma guerra estamos prontos a fazer muitas concessões e é isso que estamos a fazer em conversações com os russos. Não tem nada que ver com a NATO, que está consagrada na nossa Constituição”, disse, citado pelo Reuters.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não se trata de adiar as nossas ambições de pertencer à NATO — o que estamos a dizer é que não fazemos parte da família, por isso temos de procurar outra coisa, como acordos bilaterais com o Reino Unido, com os Estados Unidos. Por isso, além da NATO, estamos a tentar encontrar outros acordos que nos permitam sobreviver a esta provação”, sublinhou.

Questionado novamente se a Ucrânia vai mudar a sua candidatura à NATO, Prystaiko respondeu: “Não”.

O porta-voz do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, também quis clarificar a questão dizendo à Reuters: “Esta via não está apenas refletida na Constituição, mas tem também total consentimento das autoridades e da sociedade. O senhor Embaixador usou a palavra ‘flexibilidade’. Acho que vale a pena dar-lhe a oportunidade de explicar exatamente o que tinha em mente”.

A questão foi ainda abordada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia que, através de um porta-voz, afirmou que os comentários do embaixador foram “tirados de contexto”.

A BBC tinha noticiado que embaixador indicou que o seu país seria “flexível” quanto ao objetivo de ingressar na Aliança Atlântica, sublinhando que a Ucrânia é um país “responsável”, após o Presidente russo, Vladimir Putin, ameaçar entrar num conflito armado.

“Podemos (não aderir), especialmente a ser ameaçados assim, intimidados assim”, citou a BBC.