Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O teste do alce, prova que consiste numa simulação de esquiva a um obstáculo similar ao que qualquer condutor pode encontrar pela frente, determina a capacidade de um automóvel se desviar de um peão ou de outro veículo que surja à sua frente à maior velocidade possível, sem se desequilibrar ou levar o condutor a um despiste. É esta eficácia de comportamento que o teste do alce – prova que nasceu na Suécia, mas que rapidamente foi adoptada pelo resto da Europa – realça.

Desta vez, o KM77 submeteu à prova do alce o novo BMW iX, na versão xDrive40, com um motor por eixo (340 cv atrás e 272 cv à frente), capazes de perfazer um total de 326 cv, uma vez modulados. A alimentá-los está uma bateria com uma capacidade total de 76,6 kWh (71 kWh úteis), com o peso a rondar 2440 kg, em virtude de possuir uma carroçaria de dimensões generosas, com 4,953 m de comprimento, 1,967 m de largura e 1,695 m de altura.

No teste do alce, devidamente normalizado e adaptado às dimensões do iX xDrive40 – a prova alarga a distância entre os pinos consoante as dimensões do modelo a ensaiar, para os dados serem mais fáceis de comparar –, o SUV da BMW foi capaz de realizar o duplo “S” à velocidade máxima de 74 km/h, deixando todos os pinos na vertical. A manobra foi tentada a velocidades superiores, mas sem conseguir evitar alguns dos pinos.

74 km/h não é o melhor valor do mercado, mas permite à BMW enfrentar dois rivais alemães, respectivamente a Mercedes e a Porsche. Embora o iX seja um SUV de características familiares e pouco desportivas, ultrapassou o teste a 74 km/h, batendo o igualmente novo Mercedes EQS, que nunca ultrapassou os 72 km/h. É certo que o iX é 26 cm mais curto do que o EQS, mas é igualmente largo e possui uma altura superior em 18 cm, o que eleva o centro de gravidade e prejudica a agilidade. Mas nada disto atrapalha o SUV da BMW.

O outro rival com que é possível comparar o desempenho do iX xDrive40, com base nas medições do KM77, é o Taycan Cross Turismo, o crossover da Porsche. Com comprimento e largura aproximados, mas 28 cm mais baixo, o Porsche usufruiria de uma vantagem teórica. Mas apesar da orientação mais desportiva e de se tratar de uma versão mais possante (a Turbo S), com pneus de perfil mais baixo (mais eficazes neste tipo de manobras), além de suspensões de dureza e altura regulável, o Porsche não atingiu melhor do que os 74 km/h, o que acaba por ser um empate, mas ainda assim um resultado melhor para o SUV do que para o crossover, neste duelo entre alemães.