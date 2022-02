Boletim DGS. Casos voltam a subir, mas descem internamentos em alas Covid

No que diz respeito à distribuição geográfica, Lisboa e Vale do Tejo e a região Norte do país acumulam mais de 60% das infeções registadas nas últimas 24 horas. Em LVT contam-se 5.592 casos (ou seja, 31%), enquanto na região Norte registam-se outros 5.247 (30%).

No Centro do país assinalam-se 4.011 infeções, isto é, 22%. Segue-se o Alentejo, com mais 1.132 novos casos e o Algarve com 981. Nas ilhas contam-se 629 infeções nos Açores e 543 na Madeira.