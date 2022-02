Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A pedido do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), uma equipa da esquadra da PSP da Brandoa, na Amadora, tentou notificar, até agora sem sucesso, uma testemunha-chave do “cartel da banca”. A testemunha, que segundo o jornal Público não abre a porta nem atende as chamadas telefónicas, deveria ser submetida a uma perícia médica e comparecer em tribunal.

A ex-bancária que o tribunal quer ouvir desde outubro — atualmente, está apenas como testemunha do Ministério Público — foi responsável pelo “observatório da concorrência” de uma das entidades financeiras envolvidas no julgamento. A funcionária participa em trocas de e-mails que configuram entre os quase 95 mil documentos usados pela Autoridade da Concorrência (AdC) enquanto prova que existiu concluo entre um conjunto de bancos.

O tribunal quer ouvir a ex-bancária desde outubro, sendo que ainda em 2021 a testemunha-chave apresentou motivos de saúde que a impediriam de se apresentar em tribunal durante pelo menos um ano — a propósito do atestado, a médica foi chamada a tribunal mas não compareceu. O tribunal ordenou, então, ao Gabinete Médico Legal de Santarém uma nova perícia para confirmar “a veracidade da alegada doença”, mas também a “duração” invocada no atestado. No início do ano, o tribunal fez um novo ofício com um pedido “muito urgente”. Em simultâneo, a PSP foi acionada.

O julgamento em causa teve por base as contra-ordenações aplicadas pela AdC pela alegada prática concertada de troca de informação sobre crédito à habitação, crédito ao consumo e crédito às empresas. Segundo a AdC, o esquema decorreu ao longo de mais de 10 anos, sendo que uma investigação feita ao longo de sete anos concluiu, em 2019, que os departamentos de marketing e gestão de produto de 14 bancos partilhavam dados comerciais entre si, de uma forma que a AdC considerou ter sido uma concertação de preços, tal como já antes escreveu o Observador.

Os bancos terão passado informações estratégicas aos concorrentes por e-mail e por telefone. Dos 14 bancos multados, 12 recorreram para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, em Santarém, onde o processo começou a ser julgado em setembro, já só com 11 bancos (porque em relação a um, o Deutsche Bank, os factos já prescreveram).

No final de dezembro era notícia que os atuais líderes dos 11 bancos envolvidos no chamado “cartel da banca” iam ser chamados a depor pelo Ministério Público, na reta final do julgamento que decorre no Tribunal da Concorrência. Os 11 bancos contestam as coimas de 225 milhões.