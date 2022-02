Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De testemunha importante no processo do cartel da banca, uma ex-funcionária do Santander passará a visada num inquérito-crime autónomo, por não comparecer no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, em Santarém, nem ser possível verificar a veracidade do atestado médico que apresentou. Anabela T. foi arrolada pelo Ministério Público para este julgamento, mas inicialmente fez chegar um atestado médico com validade de um ano, que a descrevia como inapta para comparecer.

Depois de uma tentativa do tribunal para apurar a veracidade do documento, foi a sua psiquiatra, que assinou o atestado, a recusar ir a tribunal, igualmente com base numa declaração médica. Já depois disso, e para dissipar as dúvidas sobre a avaliação médica feita, o tribunal voltou a tentar notificar Anabela T., mas sem sucesso. Esta terça-feira, apurou o Observador, o Ministério Público pediu então que fosse extraída uma certidão para abertura de um inquérito-crime — o que o foi validado pela juíza que tem o caso em mãos.

Neste processo estão em causa diversas contra-ordenações aplicadas pela Autoridade da Concorrência (AdC) por alegadamente terem sido trocadas informações comerciais relativas a produtos de crédito durante 11 anos — entre 2002 e 2013. A testemunha em causa é ex-funcionária do banco Santander, que foi um dos bancos alvo.

Nos últimos tempos, o tribunal havia tentado notificar a testemunha para esta ir a uma avaliação psiquiátrica no Gabinete Médico Legal de Santarém, esta segunda-feira — dado que não foi possível ouvir a médica que passou o atestado inicial —, e para estar presente na sessão da manhã desta terça-feira. Mas da PSP da Brandoa chegou a informação de que na sua morada ninguém abrira a porta, pelo que a notificação não tinha sido possível.

Abertura de inquérito-crime

O Ministério Público quer agora que seja apurado se se está perante a prática do crime de “atestado falso” ou recusa de depoimento, apurou o Observador.

A poucos dias das alegações finais, o testemunho era considerado importante para perceber a alegada troca de informação na parte relativa ao Santander — a decisão da ADC dará conta de que teria tido intervenção em grande parte das informações efetuadas por esta instituição.

Mas não era essencial, considerou o tribunal. E, por isso, dada a quantidade de prova produzida — há mais de 90 mil documentos apreendido — e dezenas de testemunhas ouvidas, optou por prescindir da presença da testemunha.

Assim, o julgamento prossegue, sendo que a conduta será investigada autonomamente, em inquérito-crime, pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém.