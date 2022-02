Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Centenas de melros de cabeça amarela caíram misteriosamente do céu na cidade de Cuauhtémoc, no norte do México. O momento foi registado por uma câmara de vigilância de um bairro e, no vídeo (cujas imagens podem chocar), vê-se uma espécie de nuvem preta a embater contra uma casa e, mais tarde, aparecem as carcaças das aves que não sobreviveram à queda espalhadas pela rua. Alguns conseguiram recuperar e levantar voo de novo.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Security footage shows a flock of yellow-headed blackbirds drop dead in the northern Mexican state of Chihuahua pic.twitter.com/mR4Zhh979K — Reuters (@Reuters) February 14, 2022

A causa do fenómeno descrito ainda é incerta, contudo o ecologista do Centro para a Ecologia e Hidrologia do Reino Unido, Richard Broughton, acredita que foi uma ave de rapina — por exemplo, um falcão — que esteve na origem da ocorrência, apesar de nenhuma ser vista na gravação. Um predador pode ter feito os melros rodopiar fortemente até os empurrar para o chão, com os animais maiores a obrigar os mais pequenos a colidir contra os prédios ou contra o chão. “Eles agem como uma onda no início, como se estivessem a ser descarregados da parte de cima”, explica ao The Guardian.

Parece que existe sempre uma resposta automática para culpar os poluentes ambientais, mas as colisões com infraestruturas são muito comuns. Num bando compacto, os pássaros seguem os movimentos do pássaro à frente, em vez de interpretarem amplamente os arredores, então não é inesperado que estes eventos aconteçam ocasionalmente”, corroborou o professor sénior de biologia de conservação da Universidade Metropolitana de Manchester, ao mesmo jornal.

O episódio ocorreu na manhã de 7 de fevereiro, de acordo com o jornal local El Heraldo de Chihuahua. No artigo, um veterinário menciona que a causa pode estar nos altos níveis de poluição, devido ao uso de aquecedores a lenha e de agroquímicos e, como consequência, os melros inalaram fumo tóxico. As baixas temperaturas também podem ter provocado o incidente, e outra sugestão aponta que os pássaros foram eletrocutados enquanto descansavam nas linhas elétricas.