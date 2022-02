O primeiro-ministro vai participar na VI Cimeira entre a União Europeia e a União Africana, em Bruxelas, na quinta e sexta-feira, copresidindo neste último dia a um painel temático sobre educação, cultura, formação profissional, migrações e mobilidade.

De acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, a VI Cimeira União Europeia e União Africana contará com a presença de chefes de Estado ou de Governo dos países pertencentes às duas organizações, e terá mesas-redondas temáticas, cada uma com a duração de duas horas.

A mesas redondas serão copresididas por dois países da União Europeia e dois países da União Africana e serão dedicadas aos temas do financiamento para o crescimento sustentável e inclusivo; alterações climáticas e transição energética, digital e transportes; paz, segurança e governação; apoio ao setor privado e integração económica; educação, Cultura. formação profissional, migração e mobilidade.

António Costa copresidirá a este último debate, no qual vão participar como oradores externos o diretor-geral da Organização Internacional para Migrações, António Vitorino, e a secretária-geral da Organização Internacional da Francofonia, Louise Mushikiwabo.

Em debate, durante a cimeira entre a União Europeia e a União Africana, de acordo com a nota do Governo português, estarão também temas como a agricultura e desenvolvimento sustentável; e os sistemas de saúde e produção de vacinas.

Durante os dois dias de presença em Bruxelas, o líder do executivo português fará também uma intervenção na mesa temática sobre “Paz, segurança e governança”, na qual estarão igualmente presentes o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, e o comissário de Assuntos Políticos, Paz e Segurança da UA, Bankole Adeoye.

A cerimónia de abertura da VI Cimeira União Europeia e União Africana terá lugar ao início da tarde de quinta-feira e o começo das sessões temáticas estão previstas para as 16h00 (hora de Bruxelas, mais uma do que em Lisboa).

No final do dia haverá um jantar no Museu de Belas Artes entre os chefes de Estado e de Governo participantes na cimeira.

Na sexta-feira, a cerimónia de encerramento está prevista para as 12h15 de Bruxelas.