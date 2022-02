Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma rapariga desaparecida nos Estados Unidos da América há dois anos foi descoberta esta segunda-feira em casa dos seus pais biológicos.

Paislee Shultis, que na altura do desaparecimento, em julho de 2019, tinha 4 anos, foi encontrada em Saugerties, no Estado de Nova Iorque. A rapariga foi encontrada num compartimento secreto escondido debaixo das escadas que davam para a cave, juntamente com a sua mãe biológica, conta a ABC 7.

A NBC News, um dos detetives notou algo de estranho na escadaria, e depois de apontar uma laterna ao local reparou no que parecia ser um cobertor entre os degraus.

Os detetives usaram ferramentas para remover vários degraus de madeira, e foi aí que viram um par de pés pequenos”, afirmaram as autoridades, ainda segundo a NBC. “Depois de retirar mais degraus, a criança e a sua raptora foram descobertas lá dentro. O espaço era pequeno, frio e húmido.”

Os pais biológicos da Paislee, que não detêm a custódia da filha, foram inicialmente tidos como suspeitos no desaparecimento da criança, mas a polícia acabou por não apresentar qualquer acusação contra o casal.

Depois de uma denúncia anónima, as autoridades realizaram buscas na casa onde o casal residia. O pai da rapariga, Kirk Shultis Jr. já tinha afirmado às autoridades não saber do paradeiro da filha desde 2019, e tinha explicado à polícia que a companheira, Kimberly Cooper, tinha fugido para o Estado da Pensilvânia.

Durante algumas visitas à casa, foi permito às autoridades acesso limitado à habitação para procurarem pela criança, tanto por Kirk Shultis Sr. [avô da criança] como Jr. [pai de Paislee], que sabiam que a criança a e sua raptora estariam escondidas dentro da casa e não seriam encontradas”, explicou a polícia.

A criança, segundo as autoridades, encontrava-se bem de saúde, e foi novamente entregue ao seu tutor legal, reunindo-se assim com a sua irmã mais velha.

O casal é acusado de interferir na custódia da criança e de colocar a saúde da filha em perigo.