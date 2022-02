Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O final das celebrações do Ano Novo Lunar, também conhecido como Ano Novo Chinês, acontecem no 15.º dia das festividades, encerrando o período de festas associado à entrada de um novo ano lunar — desde o dia 1 de fevereiro, quando teve início o Ano do Tigre.

A data marca a primeira lua cheia do ano lunar, que este ano coincidiu com o dia 15 de fevereiro, com a celebração do Yuan Xiao — Festival das Lanternas — um pouco por toda a Ásia.

Neste dia, as casas e as ruas são decoradas com lanternas, na sua maioria vermelhas, e muitas delas contêm enigmas que, caso sejam desvendados, dão direito a um pequeno presente. Outras têm como propósito levarem mensagens de prosperidade e boa sorte uma vez lançadas em direção ao céu.

Além disso, durante este festival é comum haver desfiles, fogo de artifício e danças que envolvem figurinos de dragões e leões.

Segundo a National World, o festival ter-se-á iniciado há mais de dois mil anos, durante a Dianstia Han, quando o Budismo era a religião prevalecente na China. Ao observar os monges a acender velas em homenagem a Buda no 15.º dia do Ano Novo Lunar, o imperador Ming ordenou que se instituísse a tradição de acender velas nos templos e que se iluminassem as casas com lanternas.

Esta tradição imposta eventualmente acabou por dar origem ao Festival das Lanternas, celebrado não só na China como em muitos países asiáticos e locais do mundo com uma comunidade asiática consolidada.

No passado, era comum também que o dia fosse conhecido como o Dia dos Namorados Chinês, uma vez que as raparigas solteiras, durante a festividade, saíam à rua para observar as decorações feitas com lanternas, além de aproveitarem a data para conhecer potenciais companheiros.

