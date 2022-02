Um total de 3.606 condutores de veículos pesados fiscalizados e 2.809 contraordenações aplicadas é o balanço de uma operação de fiscalização realizada pela GNR entre os dias 7 e 13 deste mês, informou esta terça-feira a força de segurança.

Segundo adianta a GNR em comunicado, a fiscalização teve especial incidência no cumprimento das normas inerentes aos tempos de condução e repouso, tendo a ação da GNR incidido nas estradas e vias mais críticas e onde se verifica um maior volume de tráfego deste tipo de veículos, de modo a promover a segurança rodoviária e a diminuição do risco de ocorrência de acidentes de viação.

Das 2.809 contradordenações efetuadas pela GNR na operação “Road-ECR Veículos Pesados” destacam-se 879 relacionadas com tacógrafos, 428 por excesso de peso, 129 por excesso de velocidade e 18 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.