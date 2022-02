Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Hyundai decidiu reforçar os atributos do eléctrico Ioniq 5 para fazer frente a um segmento de mercado cada vez mais exigente, tendo anunciado uma série de soluções de que o SUV a bateria vai passar a usufruir. A maioria destas novidades é de grande importância para os potenciais clientes, uma vez que as alterações influenciam o conforto, a autonomia e a celeridade na recarga.

Segundo o construtor sul-coreano, o renovado Ioniq 5 chegará ao mercado europeu a partir da Primavera. A novidade mais chamativa é a alteração operada a nível da bateria, que troca o antigo pack com 30 módulos e 360 células, por outro com 32 módulos e 384 células. Esta diferença traduz-se num incremento de capacidade, que em termos “brutos” passa dos anteriores 72,6 kWh para 77,4kWh, o que representa um incremento de 6,61%, restando saber quanto deste incremento é útil.

A nova bateria com maior capacidade é, na realidade, similar à que já utilizada pelo Kia EV6 que, por ter saído ligeiramente depois, usufruiu logo de uma capacidade superior. Outra das novidades associadas à bateria é o facto de esta passar a poder ser pré-condicionada, ou seja, preparada no que respeita à temperatura interna sempre que está programada uma recarga em DC, a potência superior, o que torna tudo mais rápido.

Um terceiro trunfo, que será certamente apreciado pelos clientes, é a possibilidade de o Ioniq 5 passar a montar amortecedores reguláveis, capazes de tornar a suspensão mais macia ou mais dura. Isto fará o Ioniq 5 tornar-se mais eficiente no comportamento em curva, caso o condutor se entregue a uma condução mais desportiva, para depois se tornar mais confortável em condições normais, indo ao encontro das críticas que fizemos ao Ioniq 5 Long Range RWD que ensaiámos e que concluímos ser algo “seco” em piso irregular.

Menos importante em termos de utilização, mas sem dúvida mais evidente no plano estético, é o facto de o Ioniq 5 poder optar por retrovisores interior e exteriores digitais, com recurso a câmaras de vídeo. De recordar que o SUV da Hyundai já montava câmaras nos retrovisores exteriores apontadas para trás, mas até aqui apenas para projectar no painel de instrumentos a área correspondente ao ângulo morto, para evitar acidentes quando o condutor pretende mudar de faixa de rodagem.

De acordo com o importador da Hyundai para Portugal, não se sabe ainda que sistemas serão oferecidos de série no renovado Ioniq 5, sendo que será difícil evitar as melhorias na bateria e no sistema de pré-aquecimento. Em relação aos amortecedores e aos três retrovisores, o mais provável é que dependam do nível de equipamento, podendo mesmo ser propostos como opcionais, tudo dependendo dos valores, uma vez que as negociações com a fábrica ainda decorrem.