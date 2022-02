Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os laboratórios Germano de Sousa começam esta terça-feira a reabrir na zona do Porto, mas continuam encerrados em Lisboa, cinco dias depois do ataque informático. A informação é confirmada ao Observador pelo fundador do grupo.

Na manhã desta terça-feira, havia um comunicado no site oficial da empresa a dar conta de que os serviços iriam continuar encerrados ao longo do dia. No entanto, Germano de Sousa explica ao Observador que essa informação diz apenas respeito aos laboratórios da zona de Lisboa. “No norte estamos a abrir. O laboratório da Trindade deve abrir por volta das 12h00.

O médico adianta que a comunicação com os hospitais parceiros também está a ser restabelecida. “Estamos no bom caminho”, afirma.

A reabertura estava prevista para ontem, mas foi adiada para esta terça-feira por motivos de segurança. O fundador do grupo já tinha explicado que estava a ultimar os detalhes para garantir a máxima segurança dos clientes neste regresso à atividade. Germano de Sousa prevê o “pleno funcionamento” dos laboratórios em todo o país amanhã.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ontem, na RTP, Germano de Sousa adiantou que mais de 30 mil testes PCR à Covid-19 ficaram por realizar nos laboratórios do grupo nestes dias em que têm estado encerrados.

O grupo garantiu desde o início que os dados de clientes nunca foram comprometidos.