Um padre católico realizou milhares de batizados de forma incorreta nos últimos 20 anos em Phoenix, nos Estados Unidos da América. Agora, todos os sacramentos realizados por Andrés Arango até 17 de junho de 2021 são oficialmente considerados inválidos.

Em causa está a frase: “Nós vos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. Uma investigação da Igreja Católica refere que utilizar o “nós” durante um batismo é incorreto.

O problema de usar ‘nós’ é que não é a comunidade que batiza uma pessoa, mas sim Cristo e somente Ele. Então, é Cristo quem batiza”, disse o bispo Thomas Olmsted à CNN.

O bispo explica assim que a forma correta de dizer a oração é: “Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo”.

Com este erro, todas as pessoas que foram batizadas por Andrés Arango vão ter de repetir não só este, como todos os outros sacramentos. Como o batismo é o primeiro dos sacramentos, todos os que vêm depois deixam de ser considerados válidos.

No dia 1 de fevereiro e depois da investigação da Igreja, Andrés Arango renunciou ao cargo de padre da Paróquia de São Gregório em Phoenix.

Lamento profundamente o meu erro e a forma como isso afetou inúmeras pessoas na paróquia e noutros lugares”, escreveu o padre numa mensagem divulgada no site da paróquia.

Para todos os que acreditam que tiveram um batismo inválido, no site da paróquia será possível denunciar a irregularidade.

O padre Arango começou a sua carreira no Brasil, em 1995. Apesar de ter renunciado ao cargo na Paróquia de São Gregório em Phoenix, garante que vai continuar a dedicar o seu tempo a ajudar os que tiveram batizados inválidos.